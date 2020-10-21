國泰大裁員︱政府救亡不成 陳帆哽咽：惋惜難過 注資非為單一航空公司前景

國泰大裁員，5,300人飯碗被打爛，政府曾經注資國泰，無助力挽狂瀾，運輸及房屋局局長陳帆今天（21日）在立法會回應國泰裁員時稱，政府已要求國泰考慮任何企業重整方案時，要考慮對香港國際航空樞紐及員工福祉的影響，一度哽咽稱，對國泰今次決定感到很惋惜和難過，但表明「始終係國泰一個商業決定」，又指政府注資時期望有回報，並非為單一航空公司前景。

陳帆在立法會回應國泰裁員時指，由今年1月至今，疫情對各行業造成不同程度影響，對航空業的打擊尤其沉重，跨境空運近乎停擺，以國泰和港龍計算，現時的客運減至疫情前的2%，貨運則只有三分之一。他強調，政府已要求國泰考慮任何企業重整方案時，要考慮對香港國際航空樞紐及員工福利的影響，並要維持其核心團隊和人才，為日後復甦時重新出發作準備。

2名政府觀察員不參與國泰商業決定

他又推說，今年6月港府對國泰注資時已表明該次屬投資安排，當局期望有所回報，目的是維護香港長遠競爭力，並非維護單一公司，而國泰亦表明會就其困難，於今年第4季提出建議。至於財政司司長派到國泰的兩名觀察員不會參與國泰的商業決定。

而為何國泰不考慮停薪留職安排，陳表示政府已清楚表明當局的要求，他身為局長的責任是確保香港的航空樞紐地位和航權網絡，而國泰今次做法「始終係一個商業決定」，要由國泰交代。

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