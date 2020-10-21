7.21恐襲15個月 Lunch哥元朗站「和你睇蘋果」警屢阻入南邊圍稱危害安寧

今日（21日）是元朗站7.21事件的第15個月，人稱「Lunch哥」的中學生李國永（David）今發起「元朗和你睇蘋果」及南邊圍「元朗和你睇樓」行動。雖然行動未有一如既往事先在網上公佈，但警方及港鐵早已在元朗站內外加強人手監視。David其後欲到南邊圍「睇樓」，但被警員以危害社會安寧為由阻止進入，是次已是他第8次遭警阻止進入，稍後將會到警署投訴。

行動未開始，元朗站月台已有過10名港鐵職員、保安、附例特檢隊及逾20名軍裝警分散巡邏及監視，亦有3名身穿西裝的港鐵高層職員到場，閘口外也有大量疑似便衣警。在地鐵站南邊圍出口外，已停泊至少3架警車，亦有過百名軍裝警戒備。

大約3時，David依舊身穿藍色風褸造型現身，在月台長凳坐下及獨自翻閱《蘋果日報》，有小部份市民行過停下拍照。讀報近10分鐘，David前往客務中心欲查詢有關去年7.21事件，質疑港鐵為何縱容事件的發生，但遭地鐵高層職員指客務中心是查詢票務，並提供港鐵熱線要求他致電查詢。

警員揶揄「有冇錢租樓呀」

接近4時許，David欲前往南邊圍「睇樓」，但遭警方阻止前往。他引述指，有警員對他説「做多啲功課先啦」、「有冇錢租樓呀」，指有理由相信David有危害社會安寧的嫌疑，若再進入將作出拘捕。其間David遇到「大波man」石房有，石指摘他「慢慢投訴就啱㗎喇，唔好再危害社會安寧」後，又遭警方要求離開，但警方卻允許石前往南邊圍。

David強調，自己只是獨自一人，過程中亦沒叫任何口號，質疑為何警方不讓他進入南邊圍，又稱至今已是第8次被警員阻止進入該地，稍後會前往元朗警署投訴，「唔好諗住學生就好恰，我會繼續尋求公義」。

在記者採訪期間，有在場的港鐵「附例特檢隊」人員多次以阻礙乘客上落為由，要求記者「行埋一邊」，甚至要求停止拍攝，更一度稱「你有咩打去2881-8888（港鐵熱線）投訴啦」。

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