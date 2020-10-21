泰國抗爭︱民主派區議員到泰領館外聲援 遭警打斷兼發限聚令告票

備受港人關注的泰國反皇室專制示威浪潮持續，不少泰國人民為爭取民主走上街頭卻遭到政府暴力鎮壓。一眾民主派區議員今早到泰國駐港領事館外舉起三指手勢請願，要求泰國政府停止鎮壓和平集會、立即回應泰國人民三大訴求及釋放所有因抗爭被捕的人士。惟警方多次打斷請願行動，並指控他們涉嫌違反599G章的限聚令，向他們發出告票。

逾20名區議員今早以4人一組的方式，到泰國駐港領事館所處的金鐘東昌大廈外請願，他們手持印有「自由之路，泰港同行」字樣及聲援泰國民主運動領袖的橫額，並以粵、英、泰三種語言宣讀聲明，批評泰國警方打壓民主運動、無理拘捕及起訴多名民主運動領袖，更出動藍色催淚水炮車鎮壓上街市民。

警方早在請願行動開始前已警告一眾區議員涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》第599G章，其後更打斷請願行動，並拉起橙色封鎖線分隔開區議員及傳媒，警方要求區議員出示身份證明文件並向他們發出告票。其間中區警署活動管理組主管高級督察韋鑑洸先後與元朗區議員王百羽、葵青區議會副主席張文龍等人舌戰，要求他們依照警方指示出示身份證明文件。

荃灣區議員林錫添其後代表民主派遞信，惟泰國領事館未有派員接信，最終交由大廈管理處代收信件。林錫添指，民主派區議員將繼續關注泰國示威活動的發展：「呢啲打壓民主活動嘅行動，無論喺香港、泰國，都唔應該出現」。

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