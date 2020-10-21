借醉強姦女友中學同學後發訊稱「多謝款待」 陪審團一致裁定涉案的士司機罪成

中年的士司機疑趁女友不在港，與女友中學同學見面，並到女方家中食海鮮，其間司機涉借醉強吻女方，並強行脫去女方衣物，最終將她強姦，翌日更發訊息指「多謝款待」及「Sorry昨晚飲多咗抱歉」。司機被控強姦罪，於高等法院受審。七人全男班陪審團今退庭商議6小時後，一致裁定被告罪名成立。法官將案件押後至下月16日，先替女事主索取創傷評估報告後再作判刑，其間被告須還柙。

被告梁棟華（55歲）被控於2016年11月28日在香港強姦年約40歲的女子X。

事主X早前供稱，她與被告認識多年，被告是她中學同學的男友，兩人份屬普通朋友。X坦言與中學同學要好，故相信被告「係好好嘅人」，被告亦曾幫助她搬屋及簡單維修家居等。案發前幾日，X約被告於案發日食飯，並打算將相機充電線交還被告。由於被告女友不在港，故只有她與被告見面。

X指案發當晚兩人原本打算外出用膳，但因她「想食靚蟹」，故改為到她家中煮海鮮，被告更自備紅酒。X稱當晚飲了三小杯紅酒後感到頭暈，攤在客廳沙發休息，後來「暈咗定瞓咗都唔知」。

X及後張開眼，發現被告壓在她身上，並且不斷強吻她，「好大力捽落我塊面度」。X反抗推開不果，被告繼而扯高她的上衣，「好大力錫同咬我個胸，有咬我乳頭」。

事主指被告犯案時動作流暢說話清晰不似飲醉

被告及後更扯低雙方的褲子，並將X強姦，其間不斷講粗口，又向X說：「Sorry，（X的英文名），我好想插你。」X指兩人跌在地毯上，被告不斷抽插。事後她「好想嘔好唔舒服」，故慢慢爬入廁所，其間被告仍不斷撫摸她。

後來X收拾褲子，躲進房間瑟縮一角。X強調當時很驚很暈，「冇諗過佢會咁對我」。她又指被告當時不似飲醉，動作流暢且說話清晰。

翌日清晨，X指被告仍未離開她的家，直至她稱家人隨時會出現，被告才離開。事後X收到被告的訊息，內容為「多謝款待」及「Sorry昨晚飲多咗抱歉」。

X於聆訊中解釋，事後未有即時報警，是因「好想同女仔朋友（中學同學）親口講，佢男朋友喺我身上做咗啲咩賤格嘅事，但最終都冇辦法講」。她最終向舅母透露強姦一事，並且報警求助。

警方於案發翌月拘捕被告，他在警誡會面中透露，當晚與X飲酒，雙方都飲醉，迷迷糊糊之間，不知怎樣與X攬在一起，清醒時發現雙方已全身赤裸。被告自言當晚飲得太醉，陽具無法勃起，不肯定有否與X發生性關係。

【案件編號：HCCC414/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！