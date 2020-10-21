限聚令︱許樹昌倡團友旅遊巴坐固定位 籲長期病患者避免參加旅行團

昨日（20日）政府放寬本地旅行團人數至30人，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）出席電台節目時表示，這個措施主要想挽救旅遊業，但認同30人的確比現時限聚會令人數多很多，他提醒參與旅遊團人士要遵守防控指引，如戴口罩及車上不可飲食。他又指30人應盡量避免密集地站在一起，因為社會上仍有隱形傳播鏈風險。許樹昌提議旅遊巴上每個人應有固定座位，「起碼有人確診知道邊個坐得最近」，並强調旅遊巴上要小心空氣流通，盡量減低風險。惟他表示長期病患如糖尿病患者，抵抗力差，容易被人傳染，故不應參加旅行團。

外界有聲音指，旅行團可放寬至30人，限聚令則維持4人，質疑政策矛盾，許樹昌承認政策原則上有衝突，但明白政府要幫旅遊業，「佢哋好多個月無工開」，因此政府想在疫情緩和時放寬本地團助旅遊業，唯有希望盡量減低風險。對於是否需要為領隊重覆檢驗，許認為暫無需要，因旅遊業暫未是高危人士，要再視乎實際情況，但如團内有人確診，有機會全團人檢疫。

憂婚禮賓客除罩合照

另外，政府昨日亦放寬至50人可參與婚禮，許樹昌表示如果不准飲食都可接受，但最擔心是參與婚禮賓客除口罩拍照，「高興日子，走來走去同唔同人影相」，他呼籲賓客切勿除口罩，因為除口罩是最大的傳染風險。

許樹昌續表示希望醫管局將部份收樣本瓶的門診開放時間延長至星期日，他表示友人在星期日出現症狀時，惟醫管局46間接受樣本瓶的門診都關閉，要等至星期一才可交樣本瓶，故希望醫管局延長開放時間。

何栢良：放寬措施列多項條件算安全

港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，政府於昨日宣佈放寬本地遊及婚禮人數放寬的措施，列出的多項條件算是安全。在本地遊方面，車船安排上乘客不可坐超過一半，比平日早上一般巿民坐車還要小心；而政府昨日雖放寬婚禮場所人數，但仍然不准在場人士進食，認為放寬措施屬於安全，他指因餐飲場所是最大風險，因大家都會除口罩進食，重申戴口罩是最重要。

何栢良表示，本地每日新增個案有緩和跡象，本月至今平均每日有3至4宗本地確診，大部份日子是單位數，反映如果預防措施做得好，疫情可緩和。他又贊成推行健康碼的方向，因為要平衡經濟需要，但關鍵是本地疫情是否已受控。

醫管局料武肺增市民接種流感疫苗意欲

另外，冬季流感季節即將來臨，醫管局總感染控制主任賴偉文稱醫管局明日將分階段開始流感注射計劃，首階段先為65歲或以上的門診病人、領取綜援及傷殘津貼等人士接種，如病人未來兩個月毋須覆診，可聯絡相關診所安排打針， 疫苗費用全免；下月2日則開始為一般65歲或以上人士注射疫苗。賴偉文指上年度醫管局為46萬市民接種疫苗，預計今年人數相若，而初步知道反應十分好；他指醫管局今年有48萬劑流感疫苗，呼籲市民接種疫苗，提高抗流感免疫力。

賴偉文表示，上年度流感個案減少，相信大部份市民未必有流感抗體，故今年度的流感傳播風險或會增加，如有大量流感病人入院，再加上武肺病人，醫院將不勝負荷。他指出，如病患同時感染流感及武漢肺炎，病情將較高風險，而接種流感疫苗的武漢肺炎患者死亡風險亦比無接種疫苗的患者低。他認為因流感病徵與武肺相似，相信市民會因避免被其他人以為自己是確診者，增加打針意欲。

過往兒童對流感疫苗的需求一直較高，賴偉文稱醫管局兒科部病患如有高風險情況或長期服用阿士匹靈也同可免費接種疫苗，但高風險人士必須是領取綜援或持有效醫療費用減免人士。對於外面私家診所疫苗貨源不足，醫管局早前指會釋出部份貨源到私人市場，賴偉文强調醫管局的疫苗存貨不會因相關計劃減少，指醫管局預留48萬劑流感疫苗十分充裕，呼籲合資格人士到醫管局打針，亦可減輕私人醫院存貨負擔。

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