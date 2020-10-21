疑似《環時》記者遇襲案 事主付國豪今午出庭作供

自稱《環球時報》記者的內地人付國豪去年在機場遭示威者圍堵、綑綁及毆打，案件今續審。控方繼續開案陳詞，指付國豪被綁上索帶後，涉案三名被告開始施襲，其中「佔旺女村長」畢慧芬和兼職司機何家樂將付從行李車上拖落地，事後司機遮擋傳媒鏡頭。付國豪將於下午出庭作供。

控方開案陳詞指，去年8月13日晚上約11時許，付國豪在離境大樓被黑衣蒙面男拍了一下，繼而遭包圍。在場群眾質疑付是假記者、間諜、公安以至警察等，懷疑他隱瞞身份。人群在現場擾攘叫囂，並且自行搜查及展示付的個人財物，又以雨傘遮擋閉路電視鏡頭等。

控方續指，被告測量師黃逸豪（29歲）於當晚約11時到達機場，案發期間聯同他人包圍付，以阻止他自由行動，又曾走進包圍付的人群中，傳遞他人手上的索帶。黃並在他人試圖用膠紙、索帶、身體等物品控制付時，以身體及手部等控制付，進而在付欲起身離開時捉住他，並將他按向地下。黃亦舉手以和應人群叫囂。

控方指付國豪手腳被綁索帶一刻 現場升級為暴動

黃約於11時49分離開，此時在場人士要求付坐上行李車，並隨即將付的手腕及腳踝綁上索帶。控方指那一刻現場暴力升級，非法集結因而演變成暴動。及後畢慧芬（24歲）、兼職司機和建築工人何家樂（29歲）及兼職侍應賴雲龍（20歲）分別向付施襲。

其中紮短辮的畢曾望向索帶及把弄，又趨前接近付的下半身有所動作。而戴鴨嘴帽、小丑面罩及金屬鏈等的何則向付照射光線及雷射光，又襲擊他並向他淋水，並和畢及其他人將付從行李車拖落地，事後畢由他人扶著離開現場。控方亦指，賴於案發時手持美國國旗，惟未有說明他如何襲擊付。

控方又指，直至身穿急救反光衣、看似帶備醫療裝備的人到場，事件才開始平息。

控方認為，畢手持索帶的舉動，是要鼓勵在場人士共同非法禁錮付國豪，又指畢在警誡會面下承認有份將付綁住，希望法庭透過畢在案發現場大叫「非禮」、「我要掟佢出去」等句語，以及會面片段中的聲線作辨認。

控方亦指稱，何早於傍晚6時許已駕車到達機場，並一度在入境大堂流連，及後才戴上小丑面罩。控方指，何曾於案發現場說「唔好team kill（傷害隊友）」、「嚟吖！扯佢出去」、「唔打，可以呀，掛起佢啦」等語句，更在付遇襲後用手遮擋傳媒鏡頭及自己外貌，進而用電筒照著鏡頭。控方認為何知悉自己犯罪，因而阻礙拍攝以隱藏身份。

控方亦指，黃逸豪在案發後換上灰色上衣，手上手帶不見了，希望法庭推論他是知悉自己犯罪，才會變裝。

現場有人向郭家麒稱「你信任我哋年輕人」

控方庭上播放多段新聞片段，其中《蘋果》直播顯示付雙手曾遭黃背心人反綁，其間一度掙脫，並與在場人士口角，亦有人叫喊：「淨係需要control佢啫，唔需要打。」及後坐在行李車上的付雙手高舉過頭，並被綁上索帶，其間他用普通話大叫：「我支持香港警察，你們可以打我了」。

香港電台直播則顯示，付被綁後繼續坐在行李車上，立法會議員郭家麒和另一男子則站在行李車兩旁，並與在場人士理論。郭表示：「全世界睇住你哋行私刑。」另有人說：「郭家麒你信任我哋年輕人。」傳媒片段雖然顯示郭及另一議員張超雄在場，惟據了解，警方沒有向郭張二人錄取口供，控方亦不會傳召他們出庭作供。

涉案四名被告中，賴、畢、何被控參與暴動以及非法及惡意傷害付國豪。畢同時和黃逸豪被控非法禁錮付，黃另被控非法集結罪。控罪指他們於去年8月13日至14日在香港國際機場一號客運大堂離境大樓犯案。

賴雲龍早前承認普通襲擊及阻礙公職人員兩罪，控罪指他在機場一號客運大堂離境大樓J行段襲擊付和阻礙救護隊目黃人龍執行公務。何家樂則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他去年8月25日凌晨在元朗洪儒路與洪基路交界管有彈射器連彈珠、摺刀、伸縮棍及兩支雷射筆。

【案件編號：DCCC812/19】

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