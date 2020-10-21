學生記者手機被毁循小額向警索償788元 律政司求移交高院審理被拒

理大學生記者去年11月「黎明行動」期間，採訪警方驅散人群情況。有警員疑不滿被記者緊貼，從後發射胡椒球，射毀學生的手機。學生記者早前入稟小額錢債審裁處，向代表警隊的律政司追討788元手機維修費用。律政司以案件涉及複雜法律議題及條文等理由，申請將案移交高等法院審理。審裁官今駁回律政司申請。

律政司早前在書面陳詞中指出，案件涉及複雜的法律議題及法律條文，包括《警隊條例》、《公安條例》53條的詮釋及應用等。由於過往沒有先例可援，而且案件有可能帶來廣泛及深遠的影響，認為在合乎公正原則下，應由法律代表處理，透過雙方在庭上陳詞及辯論，才可協助法庭裁決。

署理主任審裁官葉樹培今裁決指，案件所涉議題雖較一般小額錢債審裁處的案件複雜，但不代表審裁官無能力處理，而且律政司沒有考慮到申索人未必有能力聘請私人律師，即使申請法援也未必可獲得全額法律援助。

另外，律政司以案件瑣碎無聊、屬無理纏擾為由，申請剔除申索，法庭將於明年1月21日處理。

申索人為理大物理治療學系四年級學生陳斐揚，去年11月11日晚，警方於豉油街附近拘捕一名途人，當時身為理大校園電台記者的他，與其他記者緊隨拍攝。

【案件編號：SCTC050261/20】

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