武漢肺炎︱揭5大承辦商無認證化驗 獨吞特定群組逾億元檢測費

政府現時仍有為武漢肺炎特定群組作檢測，但《蘋果》追查69個特定群組，發現負責其中35個群組的5個的武肺檢測承辦商，均沒有香港實驗所認可計劃（HOKLAS）的醫務化驗認證，更離譜是，有未獲上述認證的承辦商竟在網上聲稱「擁有醫院級化驗設備」，有誤導之嫌。其中一間承辦商職員承認「ISO（認證）申請緊，都係正規嘅我哋」。有業界人士稱，HOKLAS認證屬實驗室基本認證標準，對於政府聘任無HOKLAS認證的實驗室為港人檢測感到匪夷所思。

記者 周詠雯

攝影 王瑋彤、周智堅、黃文邦

全民檢測雖告一段落，但特定群組檢測仍在進行。《蘋果》向食衞局取得69個武肺特定群組檢測承辦商名單，記者統計及分析後發現，當中過半（35個）群組由5個未有HOKLAS認證（ISO 15189:2012）的承辦商，已為至少27.3萬人次檢驗。若以每次檢測索價370元計算，5間承辦商共收取約1億100萬元。

5承辦商無HOKLAS認證

為了解有關承辦商是否獲得HOKLAS，記者到香港認可處網站，與HOKLAS獲認可機構列表比對，發現早前檢測慈雲山群組，假陽性達五成的的華昇診斷中心，及由天津政協黃達東持有的天資基因檢測中心、駿嶺生物科技有限公司、時代基因檢測中心有限公司均並不在獲認可機構之列。至於中龍檢驗認證（香港）有限公司，早前《蘋果》亦已揭發，公司雖有HOKLAS，但相關認證只限「中國強制性產品認證制度規定的檢測」、「化學測試」、「食品」和「玩具及兒童產品」，醫務化驗則不包括在內。

記者在10月上旬到過駿嶺生物科技位於荃灣的辦公室，以顧客身份查詢。其間職員取出傳單介紹，檢測費用為每5人1,300元，以作為政府承辦商作招徠，稱為機電工程署、勞工署及地政總署等員工作檢測，「已成功檢測多達18萬人次」。

傳單又聲稱檢測「採用政府認可醫療化驗機構」，但職員承認收集樣本後會交至設於駿嶺荃灣辦公室內的實驗室化驗。當記者向職員查詢，實驗室有否達「某些ISO標準」時，職員回覆指「認證申請緊，但我哋係正規」。據記者所見，有穿着白袍、戴上口罩的職員在內工作，但記者亦目擊在會議室步出、沒有穿上防護衣物的職員進入實驗室，儼如自出自入。

衞生署：保證計劃不能替代HOKLAS

翻查上述承辦商網站， 駿嶺生物科技有限公司及天資基因檢測中心有限公司，均在網站稱有參與衞生署的品質保證計劃（SARS-CoV-2 Quality Assurance Programme）。過去政府曾回覆傳媒指，武漢肺炎檢測承辦商必須參加及通過衞生防護中心的「檢測外部質量評估項目」，確保檢測技術水平質素。

不過，衞生署回覆《蘋果》查詢時承認，此質量評估並不能代替HOKLAS，稱計劃旨在確保本港實驗室的質素及持續改進水平，並非為醫務化驗所作水平認證。惟署方無回覆針對武漢肺炎項目的外部質素保證計劃內容。

身兼註冊醫務化驗師的醫管局員工陣線理事梁啟維，直言政府聘用無HOKLAS醫務化驗認證承辦商是「匪夷所思」，反問「我哋係咪要捨棄幾十年嚟建立嘅專業制度？」對於政府曾對外宣稱時間緊迫而選擇此等承辦商，梁不敢苟同，「係咪因為十萬火急，我哋就可以用啲咁嘅化驗所，令到啲未知準唔準確嘅結果，影響病人性命？」

至於衞生署的品質保證計劃，梁就指現時網上未能尋找計劃內容，「你（政府）對個計劃有認受性嘅，一定會可以睇到個計劃包含啲咩」，未能判斷相關計劃成效。

網站所列ISO認證與醫務化驗無關

另外，時代基因檢測有限公司網站上，標榜公司獲獎無數、「擁有醫院級數的影像診斷及化驗設備」，又在網站展示香港認可處標誌，及ISO 9001:2015字樣。但記者翻查資料，發現ISO 9001:2015，是為公司品質管理系統所設的認證，綜合多個網站，ISO 9001:2015內容包括「以顧客為重」、「主管有效領導」、「改善公司運作流程」等與管理有關的項目，而與醫務化驗或實驗室認證無關。香港品質保證局網站亦形容ISO9001認證內容包括「推動不斷改進，提高客戶滿意度」、「提高生產力和運作效率」及「改善整體溝通，提升員工士氣和工作滿意度」等。

駿嶺董事孫詠琪同為多間基因公司董事

記者查冊亦發現，駿嶺生物科技有限公司董事為孫詠琪及醫務化驗師鄧國全。孫詠琪同時亦為負責慈雲山群組檢驗的「基因化驗所有限公司」，及天資基因檢測有限公司的創辦人及行政總裁。另外，駿嶺生物科技有限公司的登記地址，為荔枝角長順街時豐中心303室；網上資料顯示，此地址為另一基因化驗所公司「ACGT基因化驗所有限公司」的化驗所地址。

駿嶺董事孫詠琪，早前亦同時為ACGT的董事，但孫於今年7月17日辭任。ACGT的公司地址，亦於今年8月17日，由時豐中心303室，更改至彌敦道528號康佑大廈10樓1002室。而ACGT，早前夥拍中龍檢驗認證（香港）有限公司，為慈雲山居民作深喉唾液測試，亦被《蘋果》揭發不在HOKLAS認證之列。

記者曾向駿嶺生物科技及天資基因查詢，惟截稿前並無回覆。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！