沒有行社會主義的國際城市（李柱銘）

上周一，林鄭突然宣佈押後發表《施政報告》，聲稱此舉是為了爭取中央支持香港發展的政策，隨後，她便被召去深圳，出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會。國家領導人習近平在會上致辭時，對深圳委以重任，明言「深圳是大灣區建設的重要引擎」，又指出「深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，……豐富一國兩制事業發展新實踐」。當她聽到領導人打算以深圳取締香港時，到底有何感受呢？

習近平是次講話，顯然是要藉此宣示深圳已取代香港，成為大灣區的「龍頭」。不過，林鄭受訪時卻表示「不介意」GDP被深圳反超前，而梁振英亦稱香港有實力作為大灣區「另一個重要引擎」。

然而，港人都知道這是自欺欺人。因為中共近年不斷推翻已故國家領導人鄧小平所提出的一國兩制藍圖，並以《白皮書》所提出的全面管治權來取代。而中共之所以設法扼殺香港的法治等核心價值，就是要香港變成為一個完全聽話的中國城市，並打算以大灣區來取代香港國際城市的功能。

事實上，過往我們都有心理準備，香港在回歸50年後始終都要跟內地融合、同化，變成一國一制，但正如筆者曾多次撰文提到，按照鄧小平一國兩制、港人治港、高度自治的構想，應是由香港擔任帶領國家發展的火車頭，特區必須維持原有的制度和生活方式不變，將法治、人權、自由、公平競爭等核心價值帶到內地，促使內地發展成為符合國際標準的文明社會。最終，兩制會在高位接軌，國家亦能與世界接軌。

所以說，若然大灣區是「香港大灣區」的話，依據鄧小平的構想，可謂順理成章──先由大灣區作引入香港的核心價值的「先行示範區」，推動整體改革。在大灣區成功後，便向全國推展。

深圳代香港注定失敗

可惜，中共如今卻以深圳為大灣區的「重要引擎」，則擺明是要提前在港落實一國一制。習近平讚揚深圳在40年間，「由一座落後的邊陲小鎮到具有全球影響力的國際化大都市」。然而，今天的深圳，能獲得國際社會的認同嗎？

須知全世界只有紐約、倫敦及香港，能被稱為國際城市。縱然中共多年來都嘗試要發展另一個內地城市，來取代香港的地位，不過，無論是上海、深圳前海和澳門，皆不成功，故而便提出大灣區，以為各個城市可分工合作，來取代香港作為國際城市的功能。然而，這個計劃注定是失敗的。香港之所以能夠成為國際城市，就是由於香港跟紐約、倫敦一樣，都是奉行普通法法制，還擁有與國際社會相同的核心價值，這是任何一個實行社會主義，甚或中國特色社會主義的城市，都根本不可能做到的。

對於國家來說，在香港回歸後，能在境內擁有一個國際城市，其實是「執到寶」，而事實上，國家經濟方面的迅速發展，為內地引進大量外資，作為國際城市的香港，亦絕對是功不可沒。可惜，中共卻拒絕推行鄧小平的一國兩制，除了妨礙香港落實全面民主，還千方百計地干預特區事務，早前更為港制訂國安法，並設法摧毀特區的法治，蓄意拖垮香港。然而，當香港不再是國際城市，也意味着國家也失去其唯一的國際城市，這樣下來，偉大的中國夢還有可能成真嗎？

李柱銘