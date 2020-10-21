何君堯2017年「殺無赦」言論 英國律師監管局召開聆訊調查

立法會議員何君堯因2017年9月在集會的「殺無赦」言論，被英國律師監管局（Solicitors Regulation Authority）起訴，並決定召開聆訊，以調查何專業不當行為。

據英國律師監管局（Solicitors Regulation Authority）周一披露指，何君堯因2017年9月的集會期間的「殺無赦」言論，及其後兩日在Facebook公開帖文，需要面對三項交替指控，包括可被視作引致殺害政敵、煽動暴力及構成犯罪行為，正轉介給英國事務律師審裁處。審裁處將舉行聆訊，上述指控暫時未成立。

2017年9月17日於添馬公園舉行的「革走戴耀廷吶喊大會」中，屏山鄉委會主席曾樹和席間高呼搞港獨者必須要「殺」，獲何君堯附和「無赦」，何又指若港獨人士顛覆國家令人民付出龐大代價，「呢啲人唔殺咗佢做咩？」何君堯其後在Facebook發文指，當時所說的「殺」其實是「煞」，意指「煞停港獨」等。事件引發社會大眾的強烈不滿及報案，但警方最終指，已完成相關「求警調查」案調查，但沒有足夠證據對任何人提出檢控。

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