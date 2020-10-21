12港人送中︱李家超拒披露飛行服務隊執勤細節 反斥有人利用案件抹黑警隊

12港人被扣留內地第60日，仍然音訊全無。保安局局長李家超今日（21日）於立法會大會接受質詢，重申不會公佈政府飛行服務隊於事發當日的行程，又拒絕回應港府事前是否知情，反斥提出質詢的民主派議員鼓勵疑犯棄保潛逃，批評民主派質疑政府事前知情「合謀送中」的說法是撰寫劇本，令社會進一步分裂。

民主派議員今天分別透過口頭及書面質詢跟進12港人被送中。民主黨鄺俊宇在口頭質詢中要求李家超交代局方及警隊於內地海警截獲12人的行動，李家超回應時不斷指12人「走佬」、棄保潛逃，「社會不可以姑息正在等候法庭審訊的疑犯，『走佬』逃避法律責任」，明言不會公開飛行服務隊每天涉及的飛機調配、航行細節等，以免犯罪份子掌握對他們有利的資料，影響部門行動成效。

李又稱，有家屬要求內地交代12人委託的律師資料，政府會向內地反映要求，但政府不會安排12人毋須完成內地法律程序就返港。

保安局考慮擴大保釋限制

如增加報到時數

面對鄺俊宇追問特區政府是否無人事前知悉12人行動，李家超未有正面回應，反批評鄺鼓勵他人棄保潛逃，強調港府要追究12人的法律責任，反指在社會運動期間出現不同劇本，攻擊政府及抹黑警隊以轉移視線，「呢啲劇本導致香港變成今日咁分裂，我會叫你死心，你寫呢啲劇本，特區政府唔會同你演落去」。鄺俊宇則指李家超猜度議員發言動機，違反《議事規則》，李否認，並反駁鄺「自己知」。

民建聯陳克勤會上則指社會關注法官太容易批准疑犯保釋，問及政府會否要求法庭收緊或引入其他保釋條件，如要求保釋人士佩戴電子追蹤儀器，李家超回應指，保釋事宜由法院決定，相信法庭會充分考慮每宗案件被捕人會否棄保、案件嚴重性等因素，但他稱，局方會考慮提出更多限制，如增加到警署報到時數及禁足令等。

李亦提到外國會配合使用新科技措施監察保釋者行蹤，或安排法庭的保安人員確保符合保釋條件，但須考慮科技可靠性及即時作出阻止也有難度等。

稱雷達紀錄涉行動細節拒透露

民主黨涂謹申和公民黨譚文豪則各以書面質詢跟進政府如何協助12人及飛行服務隊當日是否與警方暗中監視12港人離境，要求交代飛行服務隊的行動細節、海事處和水警錄得快艇的位置等，但保安局回覆中每句均刻意把12人形容為「潛逃移犯」，拒絕透露議員要求披露的相關記錄。

保安局稱，海事處一般公開航行監察系統，警方的巡查記錄和水警數碼雷達保安系統記錄涉及行動部署及細節，而按一貫做法，飛行服務隊涉及的飛機調配、航行細節等亦不會公開。保安局稱，「潛逃移犯」的家屬如有新的求助要求，可續與入境處聯絡及會面，入境處會「按機制」將書面訴求轉交內地機關，港府收到內地回覆後也會「按機制」向家屬轉達。

民主派斥李「作賊心虛、含血噴人」

譚文豪批評，李家超去年11月回應立法會議員書面質詢時曾公開飛行服務行動資料，確認飛行服務隊從未向市民灑下粉末，但被問到在12港人事件中的角色時卻聲稱「一貫做法」不作交代，免影響行動有效性，狠批李家超轉移視線、一派胡言：「點解一年前就唔影響，一年後就會影響？好明顯佢（李）係選擇性回答，無跟返過去嘅先例，擺到明係心虛！唔敢講！唔敢認！」

涂謹申亦指，外界對飛行服務隊的指控十分具體明確，但李家超至今拒作交代，只識「惱羞成怒、含血噴人」，抹黑提出質詢的議員，令人感到政府「作賊心虛」，故意讓12港人遭內地拘捕並面對迫供，「似乎李家超同呢個特區政府已經無晒底線」。

他又指，港府早前公開要求德國和台灣交回逃亡港人，卻未有要求內地盡快遣返12港人，反映政府未能一視同仁。

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