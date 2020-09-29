健康online︱成日照鏡搵缺陷點止貪靚咁簡單 焦慮可致「身體畸形恐懼症」唔敢出街見人

經常照鏡、總覺得頭髮變稀疏或面部器官不對稱，出現種種非常關注自己外表或特徵的表現，小心是患上「身體畸形恐懼症」。精神科醫生表示，該病由嚴重焦慮引起，患者會出現類似思覺失調的症狀，終日覺得自己「好唔妥」，身體有畸形缺陷，要不停照鏡找出問題，嚴重會影響情緒、日常工作、生活和社交，需要正視。

大約每100人便有1人患上「身體畸形恐懼症」（Body Dysmorphic Disorder, BDD，又稱體象障礙），患者會好關注自己的外表及儀容，因而帶來過度焦慮，甚至去到過火的程度，妨礙正常生活，當中涉及的問題可能是自己誇大，又或者是幻想出來的缺陷，認為身體畸形，與別人不同。

精神科專科醫生麥棨諾表示，「病人可能會由朝check到黑，不停照鏡去搵自己嘅問題，兩邊面有咩唔同、有無唔對稱、係咪單雙眼皮、有無高低耳、頭髮有無甩多咗、塊面係咪鬆弛咗⋯⋯眼眉、鼻樑、牙齒等都會逐樣研究，有時會越照越不安，搞到廢寢忘餐」。有病人會因為這些他們認為的缺陷，而不敢外出見人，影響社交。

20餘歲男工作壓力大 自覺頭髮稀疏不停照鏡點算

麥指，過往曾接獲幾宗有關個案，曾有20出頭男士大學畢業數年，從事證券行工作，日常工作壓力沉重，偶爾會遭上司責罵。求診時有持續失眠、抑鬱症狀，並有輕生念頭。原來病人求診精神科之前，曾因頭髮變稀疏的問題，求診數名皮膚科醫生及中醫，其間要應付求診、購買保健及生髮產品的支出，向外借錢及負債，更一度懷疑因服用多種產品和藥物，引致體內的肝酵素上升。

惟病人的家人、朋友及醫生，也認為他沒有脫髮問題，頭髮茂盛，但病人仍耿耿於懷，全日不停照鏡，每天洗頭後又點算掉下來的頭髮數目，不停換洗頭水，嘗試坊間不同的生髮方法。他最後因情緒受困擾，難以入睡、無法集中精神正常工作而求診精神科。臨床診斷病人患了身體畸形恐懼症、焦慮症，要接受心理輔導，並服用抗焦慮藥物、抗思覺失調藥物，情況才獲改善。

罹患身體畸形恐懼症的高危人士，包括曾有焦慮症或有焦慮症家族史人士；自我形象低落的人，或生活圈子中主要為注重外表的朋友，日常話題總是圍繞有關外形及打扮問題；以及壓力因素、社會氛圍等。麥稱，部份身體畸形恐懼症患者，會就他們放大了或想像出來的問題而求診，當醫生指出一切正常、沒有問題的時候，很多時並不接受，繼而會輾轉求醫，尋找心目中的答案，例如求診皮膚科、整形外科醫生或牙醫等。過程中也會影響他們與家人、朋友的關係，甚至影響工作，故病人通常都會伴隨失眠、焦慮或不安等情緒問題，嚴重會增加自殺風險。

身體畸形恐懼症較難預防，病人很少會主動睇醫生，除非病情對生活、工作有很大影響，呼籲市民若懷疑身邊人出現相關症狀和表現，應盡快帶往精神科醫生求診。

【身體畸形恐懼症常見症狀】

●過度關注自己的外表和儀容

●經常照鏡尋找身體的問題，有時候會越照越不安

●不停觀察面部有否單雙眼皮、高低耳、眉毛不對稱、頭髮變稀疏或皮膚鬆弛

●妨礙工作和日常生活，如難以集中精神工作、不敢外出見朋友

●出現失眠問題、情緒焦慮及不安

●懷疑自己有問題不停求醫及經常轉換醫生

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