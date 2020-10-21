追殺教師校本教材 葛「博士」促公開被調查教師學校名字

前特首梁振英促公開被調查的教師和學校資料後，民建聯葛珮帆今日透過立法會口頭質詢，要求當局仿效其他地方做法，公開校本教材、教師姓名和任教的學校，令家長能監察教師。教育局局長楊潤雄認為要小心處理公開教師資料，建議家長如不滿教師的教材，可直接向教育局投訴。

葛珮帆指，英國、美國和澳洲一旦就投訴教師個案展開調查或聆訊，便會公開有關教師的姓名、任教學校等資料，她要求教育局交代為何不仿效外國。葛又指，若教育局不公開教師的校本教材、不公開「違規失德」教師的名字和學校資料，家長無從監察，不能投訴教師學校，她更擔心家長一旦向學校投訴，子女會被秋後算賬。

公民黨郭榮鏗批評民建聯和梁振英聯手批鬥教師，直指現時教師被「梁振英之流」上綱上線、文革式批鬥：「今日夾埋民建聯一齊嚟夾你（教育局），要你公開老師嘅名同埋學校。」他要求政府向建制派表明，一旦案件涉及法律程序，政府沒有可能公開教師和學校資料。

楊潤雄：要小心處理公開教師資料，家長若不滿教材可向教育局投訴

楊潤雄回應指政府要小心處理個人資料，不同國家的做法各有其背景、法律及程序，不能簡單地把外國制度中一個部份移植到香港。他稱，教育局處理任何涉及教師個人資料時，包括調查懷疑任何專業失德的教師個案時，需要遵守《個人資料私隱條例》，恪守保密的原則，並要顧及涉事學校或其他人員及學生所帶來的負面影響。楊建議，家長如對教師的校本教材有懷疑，可向學校反映，學校有責任解釋，家長亦可向教育局提供資料，讓教育局處理，並指學校管理層有責任監察教師選取或編定的校本教材內容質素，提醒教師在課堂上，不能向學生灌輸自己的政見。

衞生服務界李國麟質疑，教育局為何不成立獨立的機構，調查教師違規行為，並非如現在般黑箱作業，由教育局不問理由便把教師「釘牌」？楊潤雄否認局方不問理由便向教師除牌，強調當局依法行事，教師可上訴。

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