隔牆有耳：稱老爺屈雙親共產黨員　容海恩嬲爆（李八方）

前晚港台節目《鏗鏘集》播出「袁氏這一家」，了解呢個「黃藍家庭」點樣生活。包括八方在內好多觀眾都睇到一地花生，除咗再講到囡囡嘅蠟筆無黃色，仲透露咗屬於「深藍」建制容海恩同「黃到金」嘅老爺袁弓夷之間，原來有道幾深嘅牙齒印。

容海恩喺節目度話老爺袁弓夷曾經接受報章訪問，屈自己屋企人係共產黨，仲一肚怨氣咁話「我唔知點解佢（袁弓夷）會咁講囉，如果佢咁講，我一定會作出反擊囉」。袁弓夷就話絕對無講過容海恩父母係黨員，只係提過對方喺國營企業做嘢，「呢樣嘢唔係醜事嚟㗎，對佢哋嚟講係一件光榮嘅事嚟」，呢件事搞到阿仔袁彌昌好唔高興，叫袁爸最好唔好提， 袁爸就話之後都無再同容海恩講過嘢。

多事嘅八方嘗試替容海恩解開呢個心結，搵返袁爸今年6月接受本報嘅訪問，真相係袁爸無講過容海恩父母係黨員，只係話曾經同中資華遠合作做生意，容海恩父母係集團員工，「我見過佢父母親，肯定同共產黨有關係」。

網民：共產黨好失禮？

八方覺得「有關係」都唔代表黨員啫，否則所有同中共關係密切嘅港區人大、政協豈不是都係黨員？不過講到尾，即使係黨員又有咩好怕醜呢，有網民就問「即係共產黨好失禮你？做共產黨好委屈你？」，咁樣貶低中共黨員嘅地位，唔知又有無危害國家安全喇。

李八方