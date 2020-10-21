控方專家：受驚嚇不會咬噬

【咬斷警指案】

【本報訊】港大畢業生去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中咬斷偵緝警長梁啟業的手指，被控蓄意傷人等罪，案件昨續審。控方昨傳召腦神經科專家作供，專家稱被告咬手指的動作是有意識及自主，非辯方專家所指因眼睛疼痛而作出的反射性咬噬；又指受驚嚇不會令人作出咬噬反射動作，多年臨床經驗，沒遇過因痛楚而作出強力咬噬反射反應的個案，文獻亦無記載。

指被告行為有意識

為梁啟業接駁斷指的骨科醫生早前供稱，根據梁的傷勢，相信其手指是遭被告杜啟華（24歲）咬斷而非扯斷。辯方腦神經科專家認為，被告當時被梁插眼，嘴嚼肌在疼痛下收縮，才會作出無意識、非自主的咬噬反射動作。

惟控方專家余毓靈不同意，稱反射性動作不可能產生足以咬斷手指的傷勢。他強調，正常人的反射反應動作力度很弱，有人甚至完全沒反應；即使大腦有病灶會加強有關反應，仍遠未達至咬裂指骨的力度。他指出，需要很強的咬噬力量才可造成粉碎性骨折，認為當時被告是有意識地使勁用力咬，才有可能將梁的手指咬裂成碎片，並使手指遠端斷開。

法官陳仲衡問，心情等外來因素會否影響受刺激者的反射動作力度。余指，當事人的反射動作力度會稍強，但仍不足以令人受傷。陳官續問，痛楚會否影響反射力度。余指日常檢驗時，不會使用痛楚方式刺激病人，故無法回答。

陳官再問，咬到骨頭等硬物的反射動作為何。余稱根據神經心理學，咬到硬物的反射動作是放開口及停止咬噬，而非繼續咬下去。余又指，在已知的關乎臉部範圍反射動作中，並沒有所謂「咬噬反射」。

控罪指，被告當日擾亂公眾秩序、蓄意傷害梁啟業、襲擊警員葉卓軒，及對高級警司梁子健加以嚴重傷害。聆訊今續。

案件編號：DCCC778/19