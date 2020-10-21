教育局收25宗警員子女遭校園欺凌投訴 楊潤雄：已採紀律行動 涉事教師最嚴重可釘牌

反修例風波以來，警察被指濫權、濫捕，警民關係惡化，有警員聲稱其子女在校內成為欺凌對象。教育局局長楊潤雄在立法會回應議員質詢時透露，當局自去年6月至今年10月初，合共收到25宗涉警員子女懷疑受欺凌的個案，經確立的投訴個案，學校已經對涉事老師或學生採取紀律行動，教育局也會作出跟進。

楊潤雄回覆工聯會郭偉強問及校園欺凌的質詢時透露，警務處與教育局已經設立通報機制，警方若發現就社會事件衍生的懷疑警員子女受欺凌個案，將會交由教育局跟進。自去年6月至今年10月初，合共收到25宗有關個案，學校已經為涉事學生提供輔導，調查後確立的投訴個案，學校已經對涉事老師或學生採取紀律行動，教育局也會作出跟進調查和採取行動。

他強調，局方對於校園欺凌「零容忍」，並指出教師絕對不可對學生作出欺凌行為，學校要主動跟進行為不當的教職員，而教育局也會根據個案的嚴重程度，向教師發出警告信或譴責信，甚至考慮根據教育條例取消該教師註冊。

質詢期間，民主黨黃碧雲要求點算法定人數，由於在席議員人數不足，立法會最後流會。

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