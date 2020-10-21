葉劉促煞停放寬$2長者乘車優惠 民建聯揚言或阻政府「加位」攬炒

近日傳出行政會議有分歧，政府或煞停放寬2元乘車優惠予60歲至64歲人士，引起建制派極大迴響，民建聯及工聯會表明反對，民建聯更暗示政府若以財政考量為借口，會由政府繼續向財務委員會要求增加人手編制方面入手，討價還價，惟身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀支持政府撤回政策，「經濟環境好轉，財政盈餘足夠咪再傾」，認為難以就政府轉軚提出司法覆核挑戰。

特首林鄭月娥年初公佈將2元乘車優惠的受惠年齡由65歲放寬至60歲或以上，民建聯今年7月亦引述勞工及福利局局長羅致光指，會提早於今年底落實措施，但昨日傳出行會成員對建議有分歧，令措施能否落實徒添變數，身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀今日強調非行會傳出消息，反斥是政府放料，但她直言不應支持政策：「嗰啲根本唔係長者」，質疑措施會變相津貼交通運輸公司，「變咗真正逼切長者服務係冇錢」，在現時經濟不景情況下，「3,000億（元）救市都未必得，無法子使呢啲錢，你睇個失業潮」。

梁美芬預告或有JR

大律師兼經民聯議員梁美芬指政府不推出政策，或會面對司法覆核，葉劉不點名指說法荒謬，認為放寬2元乘車優惠仍處初步階段，「司法覆核無可能成功」，更以政府討論多時的優質的士政策作舉例，「條例都拎咗嚟，你撤回係咪Uber或者滴滴出行可以告政府？」

然而，同樣有行會成員代表的政黨包括民建聯、工聯會都反對撤回政策，民建聯更全體立法會議員見記者，稱對此表示「極度遺憾」，亦代表受影響的巿民表示「非常憤怒」，呼籲林鄭月娥必須「深思」，應堵塞漏洞、防止濫用而非撤回措施。主席李慧琼強調措施為林鄭本人親自承諾，「喺短短一段時間裏面無向公眾交代，就貿然話會進一步延遲或者擱置，我哋認為係絕對不可取」，並公開呼籲羅致光盡快向巿民交代何時落實上述優惠安排。

政府未摸底 政黨難落台

民建聯梁志祥批評，若消息屬實，為政府不尊重立法會的表現，將去信福利事務委員會跟進，又指有傳政府以財政狀況不穩為由提出擱置，認為除乘車優惠外，其他福利開支都相當多，直言政府應「考慮一下，將拎嚟嘅多餘、唔係逼切性好強嘅開支收返」，黨友何俊賢明言，政府因時移世易要改動措施，「香港包括航空公司都要裁員，點解特區政府喺人事編制仍要加位？」

財委會周五就會審議多個人事編制議案，有民建聯中人透露一日之內收到大量市民投訴，而民建聯曾在不同場合支持政府及相關措施，坦言政府若撤回措施，難以下台，以多個政府的人事編制「加位」申請與政府協商為討價還價方法之一，但非黨內及建制派共識。有建制派人士亦稱，政府事前未有摸底，消息傳出後沒有接觸政黨解釋，但據其理解政府並未「扑鎚」撤回措施，形容情況「有得傾」。

田北辰暗批葉劉涼薄

實政圓桌田北辰估計，政府將2元乘車優惠擴展至60歲或以上長者，每年最多只需要用約10億元，質疑行會以有關開支達高達10億元為由而考慮擱置並不合理，亦是一個「好大嘅計時炸彈」，認為政府必須公開交代，同時不點名指：「反對呢個項目嘅行會成員，係咪真係涼薄呢？我都好想問下行會入面，有咩人係反對？」

記者 梁穎妍

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