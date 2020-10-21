國泰大裁員︱飛機迷變員工 細數王國衰亡：唔好再用人唯親

「國泰殺戮日」來臨，這家曾是世界一流的民航企業，或已默默走到盡頭。國泰一向以產品設計、員工制服及廣告等，建立優質航空公司之品牌形象。然而，有曾任職國泰的飛機迷透露，現代化管理表象背後，國泰內部「巴結」風氣盛行，甚至有同事被上司要求叫自己做「Daddy」，有同事不從即被投訴，大嘆「好失望，無諗過落差咁大」，又籲國泰「唔好再用人唯親」。

記者 盧珮瑤

對於飛機迷這個稱呼，阿Z（化名）有點靦腆，笑言自己儲國泰飛機模型的數量不多，約有20架。不過，當中重質不重量，例如有他從小乘坐的飛機型號，「以前成日坐中777-200，全國泰得5架，同一款但唔同冧把，希望儲返晒」。

除了飛機模型，他更愛保存國泰歷史性時刻。其中一張泛黃的日文報章，印有「Cathay Pacific」字樣，是他最珍重的收藏品之一，「係60年代開日本航線嘅剪報，咁大張報紙報新航線，都幾威」。報道中，有機組人員手持一個國泰旅行袋，阿Z亦「收歸己有」。袋上貼有多個地方的標籤，除了香港，還有曼谷、新加坡以及新開的東京，象徵國泰正飛往國際。

國泰設計吸引「入坑」變身飛機迷

阿Z縱未是飛機迷，說是「國泰迷」卻絕不為過。他自小的出國旅程，都是由國泰造就而成，全因家人一直唯國泰獨尊，「屋企人淨係信國泰，覺得可靠同安全，（對飛機）乜都唔識嘅人會覺得，搭國泰就最穩陣」。阿Z到外地旅遊，每次回程飛返香港，都有一種「返屋企」的歸屬感，「等於你喺外國見到滙豐，係你見慣見熟嘅品牌」。

說到真正「入坑」儲飛機模型，同樣受國泰設計所吸引而成。阿Z的胞姊曾送他一部國泰的飛機模型，自此他迷上國泰飛機，「好摩登，有啲brush ring（刷環），加埋我本身又鍾意綠色」。

作為愛美之人，阿Z認為國泰善於品牌包裝，由制服到廣告，無一不吸引：1980年代的經典空服制服，由愛馬仕設計，復古風中不失大方；去年的國泰廣告以「志在飛躍（Move Beyond）」做口號，其中一張海報為兩名男性手牽手，旁邊印有「Move Beyond Labels」字樣，鼓勵人們放下標籤、擁抱多元，「好多love theme（愛的主題），令人覺得Cathay Pacific就係好浪漫、好grand（高貴）」。

直至他成為當中的一分子，親自拆開國泰王國的糖衣包裝。

怒數國泰4宗罪：「要同事叫上司Daddy」

於去年6月、香港烽煙之時，阿Z經朋友介紹加入國泰訂位部做了一年兼職。這一年來，由反送中運動到武漢肺炎，他看着前線職員忙得頭昏腦脹，「前線同事其實好多都好pro（專業）」。相比之下，管理層的所作所為更惡名昭彰，「好失望，個落差好大，無諗過大公司入面個管理係咁」，一切由員工待遇說起。

阿Z先指，國泰「吮腳趾」歪風極嚴重，「曾經有個培訓部嘅阿頭，要啲同事叫佢做『Daddy』，但咁樣係為咗咩？」有女同事感到抗拒而未有跟從，最終上司以「anti-group behavior（不合群）」向人事部投訴，「好多時要巴結某個老細，個work ethics（工作道德）好差」。

2015年起，燃油對沖令國泰損失慘重，自此在多方面頻頻削減成本，甚至對員工如是。裁的裁，留下的人亦不好過，「而家有啲同事仲係用緊2005年（出產）、好窄嗰啲方形mon（電腦螢幕），根本對員工好差，除咗貪免費機票或者medical（醫療保險），無一樣嘢令你想留喺入面」。

工作資源被削得所剩無幾，惟阿Z大嘆公司冗員無數，「講緊有10個AM（助理經理），兩、三個M（經理），做嘅嘢係一樣，根本唔需要咁多」。然而，成本削減的惡果，由顧客來承受。

阿Z作為前線職員，早已由顧客反應中，看出國泰衰落的端倪，「有好多婆婆真係好感嘆咁問，國泰做咩越做越衰？」他指，因公司削減成本，令國泰74年來主打的優越乘機體驗，只淪為一句口號，「你自稱premium airline（優質航空公司），但個座位越嚟越難坐，後面木板咁，唔會享受得去邊」，加上細則變得相當嚴格，如加入退款手續費等，「無晒soft touch（切身體驗），變咗過度保護公司」。

「對同事都唔好，點會賣命幫你？」

愛之深責之切，現時阿Z已離開這艘正迫降的飛機。不過，對於夢幻之地的童話氣泡被戳破，阿Z憤怒過後亦難掩失落，「香港情況就等於佢咁樣，係好欷歔嘅，淪落到如斯下場」。

國泰創立70載，這一仗或成她最大的挑戰。對於國泰能否捱得過這關，阿Z有信心地指「一定得」，「背後又有『黨』，下面又有Swire（太古），有外來水喉實無事」，但認為將來經營必定非常困難。

作為曾經的國泰迷、曾經的國泰員工，被問到對這位「舊愛」有何建議，「希望唔好再用人唯親」，阿Z慨嘆道：「你對啲同事都唔好，人哋點會賣命幫你？你無做好本份之餘，炒人就炒人，減成本就減成本，你唔會期望一間公司咁樣做。」愛才與愛財，也許兩者原本就存在一個因果關係。

最後，記者問，將來還會否儲國泰的產品？「會，但儲嘅只係細個嘅回憶。」 其實，在飛機迷的心頭好之中，或許已早能看出盛世的衰落。

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