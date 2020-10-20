世道人生︰美國大選白熱化（李怡）

前天拙文引述英國民調就美國大選在各地區的支持度，指香港也是拜登支持度較高——拜登42%，特朗普36%，有網友留言說，這樣的民調可以丟掉，他們相信香港支持特朗普的至少有六成。

如果不是只在黃絲的同溫層作調查訪問，42%：36%也未必太離譜。

不過，有經濟學家提出要注意各民調的拒答率。據聞這次美國大選民調的拒答率非常高，主要原因是特朗普的選民，許多屬社會底層，他們接到民調的電話就掛斷，拒絕回答。民調多不公佈拒答率。但據估計，拒答率是10%到20%。這就是說，拜登的領先幅度至少要扣掉10%到20%才好作比較。2016年時，希拉莉在某些民調上的領先幅度曾經接近20%，那時所有主流媒體都預測她會勝出，而結果輸了。因此20%的領先幅度不能說一定贏。

是否真有那麼多支持特朗普的民眾拒答呢？一位在美國居住數十年並自稱過去一直支持民主黨的華人，在一篇文章中提出一個特別角度，就是兩邊不同支持群體的差異：如果特朗普反對者生活在特朗普支持者佔多數的地區，門口插一面支援拜登的旗子，那估計問題不大；如果特朗普支持者生活在特朗普反對者佔多數的地區，門口插一面支援特朗普的旗子，那很可能有麻煩，比如遭到辱罵或攻擊。

白人種族主義者，反對BLM，政治不正確……這些帽子不想戴。既然可能有麻煩，拒絕回答就很自然了。

有網友說我一定猜錯。但我真是不敢肯定，過去的歷史經驗告訴我，在大多數情形下，暴力與利益是無往不勝的。正義只在很少的情況下有機會勝出。

亨特•拜登的電腦門越揭越多，通烏、通華信之外，又揭出通哈薩克門，更有拜登本人直接參與的證據。奇怪的是，美國FBI去年獲電腦門的報案，卻一直沒有調查，這次《紐約郵報》爆出後，FBI反而調查揭發電腦門的朱利亞尼涉嫌干預選舉。偏袒拜登可能已經不限傳媒、網媒、社交媒體、學術界文化界、華爾街，而且廣佈政府部門了。

當所有既得利益階層都有利益勾連，形成齊齊搵食的格局，對破壞這種美好歲月的挑戰，自然大家都要去之而後快了。

特朗普的稅表被挖出來炒作。眾所周知的是，像特朗普這種層級的富豪，哪一個不是委託專業稅務機構去報稅的？真有逃稅情事，根本可以舉報。在美國，富豪的稅表根本不用擔心，該關心的是當了總統、議員之後一個人的身家變化。有圖顯示，奧巴馬當總統前的淨資產是300萬美元，現在是4,000萬；克林頓當總統前淨資產是50萬美元，現在是一億。而特朗普當總統前淨資產是45億美元，現在縮水為35億。

特朗普入住白宮，自定年薪1美元。他削減白宮工作人員，比奧巴馬時期少140人，白宮開支從奧巴馬任期每年6,090萬美元，削至3,580萬美元。撙節開支的另一面，就是阻人搵錢。而這，只是小數目。更受影響的是在全球化中、特別是走中國路線的所有人群。

在全球化的大潮中，被遺忘的是大群傳統的美國體力勞動者們，他們從過去的小康中產階級，現在變到了與上世紀70-80年代美國黑人類似的狀況。這些人大都是新教教徒，自立自主，最執着於美國保守主義傳統價值。特朗普代表的是他們的利益。2016年正是這個被遺忘的群體把他推上總統寶座。而這三年多，那些既得利益者則拚命要趕他下台。

電腦門使美國大選白熱化，發展的情勢不見得有利於特朗普選情，因為各路既得利益者們會更不顧傳統價值地反撲。

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李怡