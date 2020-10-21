武漢肺炎︱每月逾4萬人免檢疫 累計逾22萬人毋須隔離即入境恐社區播毒

肺炎肆虐，獲豁免強制檢疫人士被視為防疫漏洞。保安局局長李家超今日（21日）回應立法會議員質詢時，公開獲豁免14天強制檢疫的入境人士數字，由本年5月至9月期間，每月均有逾4萬人獲豁免，7月更高達逾5萬3千人，累計共有逾22萬6千人獲豁免強制檢疫。

上述獲豁免人士，包括根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（599E章）獲豁免人士，即跨境貨車司機、機組人員、貨船船員、須履行與政府相關運作的政府人員、為應對疫情進行研究的學術專家及人員等，他們經香港國際機場、港珠澳大橋香港口岸、深圳灣、文錦渡等出入境管制站抵港，入境時均須接受病毒檢測，每次均獲發新的醫學監察通知書，而衞生署並沒有備存獲豁免人士從哪個國家或地區抵港的分項數字。

另外，李家超亦公佈，今年5月至9月期間，經各出入境管制站入境的香港居民、內地及其他國家等訪客人次，5月共有逾8萬8千萬人次，7月高達逾19萬人次，上月則有逾14萬8千人次，另有3,907人於6月至9月期間持單程證來港。

陳沛然：盡量唔好有豁免

提出質詢的醫學界立法會議員陳沛然表示，獲豁免強制檢疫人士數目多，認為應「盡量唔好有豁免」，他指出，並非要禁止所有出入境活動，但第一、二、三波疫情爆發均源於境外輸入，政府需有能力掌握來港人士是否來自高風險地區，從而作出相應有效檢疫措施，而非直接豁免；而局方回應指沒有豁免人士從何地抵港的分項數字，陳認為是漏洞，需繼續跟進。

陳又指，外國如美國、印度、巴西等地的感染人數仍然高企，他認為未必有第四波疫情，若有則「一定係境外輸入」，他解釋肺炎非風土病，而現時本港每日新增感染宗數不多，顯示潛伏社區中的患者不多，故有必要做好來港人士檢疫措施。

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