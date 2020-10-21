本港確診癌症個案創新高 女患者新症或首次多過男性

香港癌症資料統計中心公佈最新統計，2018 年本港癌症新增個案達34,028宗，創有紀錄以來新高，較2017年增加953宗或按年上升2.9%；平均每日有93人確診癌症。 新增癌症個案中，男性與女性相若，均大約有1.7萬宗；每10萬人口的癌症粗發病率，男性為499.7；而女性為420.4。整體男性及女性甲狀腺癌新症個案首次超過1,000宗，成為全港第九位最常見的癌症。中心預計，2019年的統計數字，很大機會首次出現新症女患者多於男患者，相信逆轉是因為人口結構變化。

2018 年本港五大常見癌症依次為大腸癌（佔16.6%）、肺癌（15.4%）、乳腺癌（13.7%）、前列腺癌（6.5%）及肝癌（5.1%），共佔2018年全港癌症新症個案約 57%。癌症整體新症個案的增加，主要因男性膀胱癌和胰臟癌、女性乳腺癌和子宮體癌，以及整體甲狀腺癌的數目增加。女性子宮頸癌新症個案與2017相比，增加12.8%至582宗。

統計又顯示，癌症死亡風險持續下跌，但男性患癌風險，由下跌轉趨平穩，女性仍然上升，而過去10年，新增的癌症男患者一直較女患者多，但2018年相距收窄至52宗新低位。

中心總監黃錦洪預計，2019年的統計數字，很大機會首次出現新症女患者多於男患者，相信逆轉是因為人口結構變化。 另外，中心首次發表大腸癌和乳癌分期存活率分析，發現兩者第一至三期的5年存活率，都比第四期大幅增加。中心表示，數字顯示越早介入治療，存活率越高，希望透過這些新數據，令市民拋開諱疾忌醫的概念。

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