母親節行街民安隊員涉藏打火機 被控意圖摧毀財産罪保釋候訊

今年5月10日母親節，有網民發起「和你sing」及「母親節行街」，到全港多個商場唱反修例歌曲及叫口號。警方一度在旺角新世紀廣場使用胡椒球槍驅散聚集市民。其間一名民安隊員遭追截拘捕，搜出一罐打火機液體和兩個打火機，被控一項管有物品意圖摧毀財産罪，今在西九龍裁判法院提堂。裁判官應辯方要求，將案件押後至12月16日，以待索取法律意見後再作答辯。

被告陳皓生（22歲），控罪指他於今年5月10日在太子道西新世紀廣場3樓343號舖外，保管或控制一罐打火機液體及兩個打火機，意圖在無合法辯解下使用、導致他人使用、或准許他人使用該物品，以摧毀或損毀屬於另一人的財產。

據悉，案發時有近200名市民聚集唱歌及叫口號，人群中有人向警方投擲物品。警員追截疑人，其後拘捕被告。

被告除了要以現金2,000元保釋外，裁判官接納控方提出更嚴格的擔保條件，包括交出旅遊證件、不准離港、在指定地點居住，每周一次向警方報到，並須禁足指定地點。

【案件編號：WKCC3616/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！