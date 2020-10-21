國泰大裁員︱捲入連番爭議忠粉仍力撐：國泰同香港係命運共同體

由去年反送中運動被批對員工以言入罪，至今年因疫情令生意暴跌而要大裁員。國泰航空過去一年陷入多事之秋，留家廚房主理人劉晉是一個飛機迷，特別對國泰情有獨鍾。他表示，國泰不僅是一間商業機構，更是背負香港人身份的企業，陪伴多代人成長，如同香港縮影，即使國泰連番捲入爭議事件，他仍會繼續支持國泰，「（國泰同香港）係一個命運共同體，我哋都係好愛香港，我又好愛國泰。」

記者 李思潁

劉晉就讀的小學位於九龍塘區，他上課發白日夢時，便會望出窗外，幾乎每分鐘都會有飛機飛過。他慢慢對飛機產生興趣，小時候更會用一本簿嘗試記錄所有見過的飛機型號、航空公司。長大後，他對飛機的熱情沒有減退，國泰航空成為他喜愛的航空公司之一。他說，提起香港品牌，自然聯想到國泰。國泰航班準時、安全，當聽到空勤人員說廣東話時更感親切、同聲同氣，「通常有得揀都會搭國泰，即使張機票貴幾百蚊。」除了是國泰常客外，他亦收藏約50、60盒國泰飛機模型，數年前更有機會與國泰合作設計飛機餐。

仍會繼續搭國泰

過去一年反送中運動，國泰屢次捲入爭議，先後解僱多名支持運動的員工，公司內部彌漫一片白色恐怖。劉晉坦言，大家期望國泰以比較中立的態度處理一系列爭議，但經營航空公司涉及各國規條，國泰或受制於有形、無形壓力，作為外行人難以完全明白。當時有人提議罷搭國泰以表不滿，他形容，這是一個兩難決定，一方面罷搭國泰或令很多無辜員工失去飯碗，但若一面倒支持國泰，等同完全認同其決定，「係咪好助紂為虐先，真係好難揀。」而他作為國泰多年支持者，會繼續乘搭，「但會誠實表達你（國泰）邊樣做得好，邊樣做得唔好，咁先係fans（支持者）。」

冀管理層以人為本 多諒解前線

武漢肺炎今年初蔓延至香港，重挫航空業，國泰雖獲政府「揼水」273億元，但最終仍難逃大規模裁員。劉晉明白，企業於疫情下生存很困難，一直希望國泰渡過難關，繼續運作，「等於你自己地方球隊，你冇理由想佢差㗎嘛。」他認為，管理層考慮出路時，要以人為本，多諒解前線，思考管治方針應否有轉變。他舉例，國泰旗下品牌HK Express早前推行Flycation環港遊，部份人認為活動吸引力有限，不理解為何要選擇廉航，而非國泰機種。

他表示，香港人放眼國際，國泰帶了好多人去外地旅遊、留學及工作，讓港人走到世界各地，國泰不僅是一間商業機構，更是背負香港人身份的企業，「國泰好似香港縮影」。他期望，國泰應保持着重服務、追求質素等價值觀，不要讓一些相信的價值消失於無形。

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