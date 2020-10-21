前區議員稱被中傷「假獨立」

【區選首宗呈請】

【本報訊】去年區選後接連有選舉呈請，高院昨審理首宗個案。觀塘翠屏落選的上屆區議員鄭強峰投訴，自言沒隱瞞建制派背景，當選對手民主黨洪駿軒卻在宣傳品中傷他是「假獨立」。庭上爭議「報稱獨立」含義，鄭填報與非政黨組織公屋聯會有關，鄭一方指，鄭既然不是申報為獨立候選人，說他報稱獨立和假獨立便屬錯誤。洪一方說獨立是指與政黨沒連繫，宣傳品旨在強調鄭另與親建制組織有關。

鄭強峰為呈請方，去年選舉獲3,822票，敗給獲4,203票的洪駿軒。鄭對洪的宣傳單張提出質疑，單張內容指鄭報稱獨立，但屬建制組織創建力量成員，籲市民「慎防假獨立」。

對手單張指屬建制組織

鄭一方昨指，「報稱獨立」意味向選管會正式報稱為獨立候選人，但鄭報稱與公屋聯會有關，故洪的宣傳品包含虛假陳述，打擊鄭的誠信，亦可能令選民混淆，對選舉有關鍵影響。

法官周家明問，為何「慎防假獨立」必然是指控鄭，不能只是警告選民多加注意？鄭一方指宣傳單張圖文並茂描繪鄭是假獨立。洪一方認為，獨立意指與政黨沒聯繫，鄭報稱與獨立組織公屋聯會有關，洪的宣傳品目的是強調鄭與親建制的創建力量有關。

鄭又投訴，洪自稱「成功爭取」重鋪地磚等工程但疑沒參與。洪辯稱擔任區議員助理時曾草擬信件。周官押後宣判。

案件編號：HCAL3665/19