武漢肺炎︱澳門整形醫生瞞報曾到爆疫青島 如常診治遭停工調查

澳門仁伯爵綜合醫院一名整形外科醫生，上月底曾到過青島，之後沒有按照澳門防疫指引作出通報，包括向任職的醫院展示健康碼及向上級申報事件，涉隱瞞之嫌。有關醫生已停工接受觀察和調查，暫時其病毒測試為陰性，該醫生曾接觸的醫護同事及病人都要接受檢測。

澳門衞生局表示，指該名醫生曾於上月25日至本月5日期間到過青島，並於本月6日開始上班。

礙於青島疫情出現變化，澳門衞生局方本月13日起，要求所有在入境前14 天內、曾到青島市的人，按照該局要求於指定地點接受14 天醫學觀察。另外，所有已入境、但入境前 14 天曾到過青島人士的健康碼會變為黃色， 並要求他們按照《預防新型冠狀病毒肺炎- 自我健康管理注意事項》進行健康管理。

按上述規定，涉事醫生須向主管作出申報和進行自我健康管理，並由主管作出特別工作安排。但該醫生沒有按指引向上級作出申報，而繼續其臨床診治工作，也沒有按規定在每天上班時出示健康碼，因此當局未能及時發現其健康碼已變為黃色。

曾接觸的病人醫護需做檢測

至本周一該醫生已離開青島市14 天，無出現不適情況，其2次武漢肺炎的病毒檢測，包括病毒核酸檢測及抗體測試均為陰性，顯示沒有感染武漢肺炎。衞生局指示了仁伯爵綜合醫院作出檢討和跟進，該院已要求涉及醫生暫停上班及繼續觀察7天，並展開調查程序。該醫生曾接觸的醫護人員和病人要進行病毒檢測，接受風險評估及適當跟進。

衞生局昨日就上述事件進行內部會議，要求各級主管監督員工嚴格執行各項防疫措施，包括14日內到過疫區必須按規定申報，並嚴格執行上班出示健康碼的規定。各醫療機構出入口的工作人員須仔細檢測健康碼，倘發現員工健康碼為黃色時，要妥善安排員工工作崗位，儘量減少其接觸他人的機會。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！