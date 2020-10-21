抖音興起抗敏藥挑戰 副作用可致死 港藥劑師籲市民勿跟風

社交平台TikTok上月興起「Benadryl Challenge」，挑戰服用抗過敏藥物Benadryl引發的妄想（hallucination）副作用，有青少年因此入院甚至死亡，美國食品及藥物管理局也發警告。本港的香港執業藥劑師協會呼籲市民不應「跟風」參與挑戰，因為該藥物可引致嚴重副作用，應遵照包裝所示用藥，不宜過量。

協會會長鄭綺雯指，雖然香港未有像美國般，有人因參與「Benadryl Challenge」，或服藥過量而入院，但擔心社交平台的影響力很大，香港年輕人容易像數年前的「冰桶挑戰」（Icebucket Challenge）般，順應潮流「跟風」，損害健康。

她指，Benadryl含有苯海拉明（Diphenhydramine）成份，本是抗組織胺藥物，毋須醫生處方，容易購買，但不代表它像維他命補充劑般沒有任何副作用，若胡亂服藥，可致妄想、視力模糊、頭痛甚至昏厥。她提醒市民應嚴格按照藥物包裝指示用藥。

武肺流感雙重夾擊 市民可接種肺炎鏈球菌疫苗

她又稱，今冬若同時受武肺及流感「雙重夾擊」，醫療系統勢必再次淪陷，建議市民除了接種流感疫苗，也要接種肺炎鏈球菌疫苗。她稱，已去信特首反映，擴大資助範圍至所有65歲以上長者，減低長者因肺炎入院機會，避免醫院迫爆。

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