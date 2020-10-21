限聚令︱旅遊業界冀放寬措施後有工開 稱重複檢測無謂

政府本周五起放寬限聚令，容許旅行團有30人聚集。旅遊業議會名譽顧問胡兆英在港台節目表示，相信做開本地遊的旅行社有足夠旅客成團，會在本周重開本地團。他指，放寬本地遊人數為業界帶來好消息，表示政府在疫情之下會陸續放寬防疫措施，讓旅遊巴司機、導遊會有工開。他又指，港府與新加坡達成旅遊氣泡的原則性協議，放寬本地遊人數可給予海外遊客訊息，反映在疫情之下本地市民亦重新旅遊，令海外對本港旅遊業及重新開關有信心。

限聚令之下，旅遊巴最多只可坐滿一半，他認為營運成本無可否認會上升，但希望政府的資助可抵銷額外成本，令團費仍然抵玩。他又指，雖然本地遊多數在星期六、日舉行，但總比坐了8個月完全無工開的情況好。他指，雖然限聚令容許30人本地團，但仍會分開4人一組活動，他們已提醒導遊要在車上完成講解景點。

另外，政府亦要求帶團人員須接受一次病毒檢測。對於是否應重複檢測令遊客更安心，胡兆英指重複做會帶來「無謂的檢測」，若有關人員沒有感染，再做檢測都是同一件事，又指很多行業都是做一次檢測，而不是重複做。他指，遊客報名時會留低聯絡電話，有需要時可交予當局追蹤，旅行社亦會買旅遊保險，承保項目會包括疫情，雖然令營運成本稍增，但希望令遊客安心。

旅發局總幹事程鼎一在同一個電台節目表示，該局推出的「賞你遊香港」活動，早在6月已宣佈，惟未推出已遇上第三波疫情，至近期政府放寬防疫措施再重新推出。他表示，活動與政府的綠色生活本地遊計劃不同，最後有50間旅行社構思不同行程，市民在本地零售商、餐飲商戶實體店消費滿800元（最多兩張單），可換領本地團名額，市民報名時會收取100元按金，之後發還。

他表示，消費市道特別是零售方面較差，希望舉辦一些活動跨界別刺激消費和令同業開工，認同今次活動是「小試牛刀」，若活動受歡迎，旅行社亦可安排類似行程，

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！