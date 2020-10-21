付國豪今現身作供 散庭後獲多人護送離開

內地人付國豪去年8.13在機場遭示威者圍堵、綑綁及毆打，案件今續審。報稱現年29歲的付國豪下午出庭作供，自言在內地大學新聞學畢業，不懂講廣東話，但聽得懂少許。案發時他在內地《環球網》擔任編輯已有約一年。他於去年8月6日來港，同月13日晚上約11時到機場大門及候機廳拍攝卻遭毆打，他形容當時「非常的難過、焦慮，感覺到被羞辱，有一點悲傷」。

付透露，當晚他穿上「PRESS記者」字樣的綠色反光衣，又帶備相機、兩部手機、寫上「我愛香港警察」的淺藍色上衣、多張銀行卡、身份證、雙程證、銀包等物品。其中「我愛香港警察」上衣是案發前數天在市民自發於警察總部舉行的活動上獲參加者送贈。

付自言由於基本上已沒有涉足記者工作，所以他在內地沒有考取記者證。事前他向在港同事索取《環球時報》證件，以用作在緊急時刻證明自己身份的替代品，但他本人沒有攜帶證明自己從事媒體事務的證件。

當晚他被一名戴口罩人士攔住，並用廣東話追問他可有記者證。付自言當時沒有直接回應問題，僅以英文及少許廣東話自稱遊客。他解釋，不講普通話，是因覺得在全港示威活動中，使用普通話的內地遊客或會被示威者針對。

及後在場其他人聽到爭吵聲後一擁而上並包圍他，進而在行李車上用索帶綁住他的手腕，更將他禁錮在該處。付作供至此，旋即在庭上舉起雙手、手肘過頭、前臂往後、雙掌在後腦旁、十指緊扣，展示被綁時的狀態。

付指其後遭人毆打、潑水、辱罵及企圖脫褲子，又從其行李中找出並展示「我愛香港警察」上衣，在場人士突然情緒激動。未幾他說：「我支持香港警察，你們可以打我了。」及後在場人士將付的身份證件放到其手中並嘲諷他，又企圖解鎖他的手機。約一小時後，救護員抵達離境大堂將他救走，「我才能夠脫離險境，恢復人身自由和安全」。

付自稱當時「非常的難過、焦慮，感覺到被羞辱，有一點悲傷」，並解釋悲傷是因為一方面在場人士的行為傷害到他，另一方面是因為他們的行為與香港市民應有的行為不一樣，令他有點失望。

庭上所見，付國豪相比案發時明顯發福不少。散庭後他獲多名男子護送，至灣仔政府大樓地庫停車場乘車離開。警方未有在停車場拉起封鎖線。付將於明天繼續作供。

涉案四名被告中，賴雲龍、畢慧芬、何家樂被控參與暴動以及非法及惡意傷害付國豪。畢同時和黃逸豪被控非法禁錮付，黃另被控非法集結罪。控罪指他們於去年8月13日至14日在香港國際機場一號客運大堂離境大樓犯案。

賴雲龍早前承認普通襲擊及阻礙公職人員兩罪，控罪指他在機場一號客運大堂離境大樓J行段襲擊付和阻礙救護隊目黃人龍執行公務。何家樂則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他去年8月25日凌晨在元朗洪儒路與洪基路交界管有彈射器連彈珠、摺刀、伸縮棍及兩支雷射筆。

【案件編號：DCCC812/19】

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