新城市廣場警長斷指案 作供警坦言僅見被告「含住」遇襲同袍手指

港大畢業生去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中，被指咬斷偵緝警長梁啟業的手指。他否認蓄意傷人等罪，案件今日續審。當日有份拘捕被告的便衣警員在辯方盤問下，同意當時僅看到被告「含住咗」梁的手指，加上被告戴著口罩，只見到梁的手指「屈實」在被告口中，看不清被告有否咬實牙關。至於他供稱被告咬梁的手指，只是建基於當時聽到梁大叫「放開」而作出的推斷。

警員23491供稱，當晚他與偵緝警長梁啟業和高級警司梁子健合力制服被告杜啟華（22歲）時，被告激烈掙扎並想逃走，其間他聽到有人大叫「放開」，並看到被告咬住梁啟業的手指。

警員在辯方盤問下同意，他不清楚梁啟業的手指何時斷掉，亦不知是哪根手指斷掉。他只是在成功制服被告後，看到地上有血，且有同僚提及，才知梁的手指斷了。他又同意，當時現場情況混亂，他的注意力集中於制服被告及避免受到示威者攻擊之上，未必留意到全部細節。

控罪指，被告當日在沙田新城市廣場擾亂公眾秩序、蓄意傷害偵緝警長梁啟業、襲擊警員葉卓軒，及對高級警司梁子健加以嚴重傷害。明日續審。

【案件編號：DCCC788/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！