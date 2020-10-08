國泰大裁員︱節衣縮食儲國泰模型10年 飛機迷：國泰同香港一樣返唔到轉頭

國泰大裁員，大批員工失掉飯碗。這所本港首間提供民航服務的航空公司，曾以安全、一流服務享負盛名，更4度奪得「年度最佳航空公司」殊榮。從「惡晒」走到「因航」，國泰陪伴香港翱翔74年，至今卻與香港變成命運共同體，同時隕落。有儲國泰模型10年的飛機迷指，國泰創立的年份，正是香港二戰重光之時，一直陪伴港人成長，「好似你追緊嘅明星走咗去吸毒，自甘墮落咁」，又認為紅色資本滲透屬致命傷，「同香港一樣返唔到轉頭」。

記者 盧珮瑤

記者甫進入飛機迷阿Jack的家，一架架國泰飛機掩沒餐桌，有如進入了一個迷你停機坪。「喂，你做咩唔拎埋嗰隻出嚟呀？」幾位20歲出頭的年輕飛機迷興致盎然，務求將所有家當展示在鏡頭前。由價值不菲的飛機模型，到以機身鑄造的鎖匙扣，甚至飛機銀光閃閃的「骨灰」，他們都毫不吝嗇。兩位小子開始如數家珍，細數國泰盛世之年。

儲國泰模型10年 飛機迷Jack：儲到無底深淵

「國泰（模型）呀？幾廿隻啦。」，阿Jack說得淡然。事實上，他年僅24歲，卻在10多年前開始節衣縮食儲飛機模型。數到心水的航空公司，國泰總佔一席位，「以前逐隻追住嚟儲，例如兩隻都係747，明明一樣都要儲，因為機尾個冧把唔同，真係儲到無底深淵」。

「呢隻747，飛機迷入面覺得最靚、最犀利。」，阿Jack邊說，邊小心翼翼拿起桌上最大一架、價值千元的飛機模型。這是服務國泰超過37年、累積飛行時數達310萬個小時的「空中女王」波音747客機，於2016年卸下冠冕，光榮退役，「當年維港低飛嘅就係呢隻，模型機頭仲有機長當時簽嘅名」。機尾印有「HUI」字樣，「我哋成日話好似姓『許』咁，哈哈」。

受飛機迷寵幸的，不止這位「許女王」，女王的殘骸他亦愛不惜手。國泰將波音747客機的碎片，鑄造成鎖匙扣，讓國泰迷睹物思女王昔日風采，「solid（固體）啲，真正屬於嗰架飛機、可以揸上手嘅一啲嘢」。阿Jack笑言，鎖匙扣價值不菲，「收藏好喇，唔捨得用」。

較迷你的模型同樣猛將如雲。阿Jack的戰利品中，有一架是國泰第50隻波音777-300飛機，「係一個milestone（里程碑）」。愛屋及烏，除了國泰本身的產品，另一位飛機迷司徒拿起「寰宇一家」的飛機模型，國泰是聯盟成員之一，「呢個套裝有齊飛機聯盟入面A330、A340同埋777」。

國泰‧啟德‧獅子山

本地電影《哪一天我們會飛》中，飛機低飛經過九龍城上空一幕，象徵90年代香港情懷。不過，飛機迷看本土情懷，永遠少不了國泰，「香港飛機迷要儲模型，一儲都係儲國泰，係同香港一齊成長嘅航空公司」。

國泰於1946年創立，與二戰中日佔時期結束、香港重光之時非常接近，至今與香港翱翔74年。「獅子山，下面就係啟德機場，就有國泰飛機，後面就係維港」，阿Jack將一個熟悉的畫面以言語拼湊，本土情懷不言而喻，「一講香港，外國人腦入面嘅畫面就會係呢個」。

光輝歲月凝聚成港人情意結，阿Jack指，國泰代表的是一段香港歷史，「Cathay Pacific無一隻字係解香港，但點解啲人會儲佢，而唔係儲個名都掛住『香港』嘅Hong Kong Airline（香港航空）？邊樣可以更代表到香港，好顯而易見」。乘客體驗亦是不可或缺的因素，「好有歸屬感，你旅行返嚟坐國泰，聽到講廣東話嘅crew（機組人員），會覺得自己真係返緊屋企」，安全承諾、一流機師培訓，統統為國泰擦亮金漆招牌。

被問到與國泰的難忘事，兩子突然流露興奮目光，「不如拎『I can fly』出嚟啦！」此乃國泰於2003年開始舉辦的「飛躍理想計劃」，招募對航空業有熱誠的香港學生，參與活動及課堂培訓，更可到海外交流。原來兩人分別是2014年及2016年的參加者，細閱手上的畢業紀念刊物，瞬間回到小伙子年代。「嗰陣會教你空姐、機師點樣train（訓練），令你成為其中一分子」。

「玩完個loyalty（忠誠度）返番嚟，更加鍾意呢間公司，呢啲係錢都買唔到嘅經驗。」，阿Jack臉上有種自豪。他認為，國泰在培訓航空業人才方面貢獻極大，「好多朋友仔參加完，畢業都會做返航空業，係人才輸出之地」。他現正從事飛機工程，成為業界其中一個人才。

從「惡晒」到「因航」：同香港一樣 返唔到轉頭

國泰航空早年因一航獨大，被調侃為「惡晒航空」。花無百日紅，這個航空界的「木人巷」，今天卻大開殺戒，裁走大量人才。國泰光色漸褪，旁觀的小粉絲亦不好過。兩人抹走興奮之情，沉默良久，「好似你追緊嘅明星去咗吸毒，自甘墮落咁」。阿Jack回想，自己於2014年參加「飛躍理想計劃」，同年國泰贏得「年度最佳航空公司」大獎，這更是國泰第四度得獎，「到而家都係短短6年，又要裁員，一半飛機又擺晒沙漠，其實都幾大落差」。

社會事件與疫情夾擊，固然令航空業面臨巨大挑戰。然而，談到國泰業務是否亦棋差一着，兩人認為2015年為轉捩點。2015至2018年，油價急瀉，燃油對沖令國泰狠狠摔跤，累計虧損達250億元。單計2015、2016年，每年已有85億對沖虧損。「因為你輸錢要cut cost（削減成本），呢度cut嗰度又cut，令乘客獲得嘅體驗同之前會唔同，有傷害就有失望」。

賺與蝕或是過眼雲煙，致命傷是公司背後的掌權者。英商太古集團（Swire Group）仍是目前最大股東，持有45%股權；其次為中國國際航空，自2009年起增持至30%股份，為第二大股東，「國航拎股權嗰刻，已經知道返唔到轉頭」。早前有傳國泰將進行股權調整，或由國航拿下經營權，正式成為陸企。

「必然嘅，同香港而家狀態都係一樣。」，Jack搖頭嘆喟，如這一年來港人面對的無力感，「慢慢溝淡、稀釋，原本可以自己決定未來發展，而家變咗俾人左右你決定」。70載過去，香港、國泰，殊途同歸。

訪問尾聲，阿Jack拿起兩隻飛機模型，向記者介紹國泰兩個不同標誌。舊的一個為方形設計，帶有一條紅色幼線；現時的卻為簡約版本，只剩下比擬機翼的標誌。阿Jack笑指，自己較喜歡舊的一個，「覺得標誌性啲，大家會記得」。談設計，也像在談國泰前途，可是往事，永遠都只能回味，「第時見到嘅國泰，仲係咪過去幾廿年，同香港人一齊成長嘅國泰？我就覺得未必囉」。

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