國泰大裁員︱600機師被炒 倖存者須簽新約 底薪年假勁減 每月最低飛行時數隨時被加

國泰航空大規模裁減5,300名駐香港員工，據了解，共有600名機師被炒，當中港龍機師涉約500人，僅得約10名員工獲安排轉職到國泰，另有100名國泰機師被炒。未被選中的機師則一律要重新簽約，全部採用新合約COS18，即薪酬與飛行時數掛鈎，大幅削減舊制員工的薪酬和褔利。新合約主要有4大改動，包括削減機師底薪和年假日數、取消超飛津貼（extended flight payment），國泰更可隨時調高機師每月的最低飛行時數。國泰今後更會取消「先解聘年資最淺的員工」的制度（last in, first out），意味資深員工不再持有鐵飯碗。

僥幸未被炒的國泰機師今收到新合約條款，細則訂明如機師在本月28日前簽約，可獲持續受聘兩年，遲於28日簽約者則只獲受聘一年；「死線」設於下月4日，不簽署員工會被終止合約，但不被視作裁員，文件未有提及賠償方案。

現時逾半國泰機師屬於舊制，其底薪毋須與生產力掛鈎，只須完成每月的最低飛行時數，如「爆鐘」更可獲超飛津貼，加乘比例隨飛行時數遞增。但新合約於明年1月起生效後，機師每月只獲發固定金額的底薪，額外薪酬再按照每月實際飛行時數，減去每月最低飛行時數，乘以職級的時薪計算。

此外，舊制機師原本可享高達每月9萬元的房屋津貼和子女教育津貼等。在新合約下，津貼金額被大幅削減，但設有一年過渡期，可享原有福利至2021年12月。國泰更以此利誘機師盡快簽約，於本月28日前簽約者可獲兩年寬限，維持現有津貼金額至2022年。

資深舊制機師：解僱方案完全唔係肥雞餐，係雞骨

有年資超過10年的舊制機師表示，新合約因取消超飛津貼，其薪酬被削減約4成，年假日數減少數天。他舉例指，過去於旅途旺季，超飛津貼經常因飛行時數高而獲加乘，「來回飛轉日本都有幾萬蚊」。而且，過去合約訂明每月的最低飛行時數，「係寫死咗」，但新合約中，國泰保留更改的權利，減少支付OT費。

他認為，新合約最「辣」招數是取消以往的解僱政策，如國泰裁員，一向會先解聘年資最淺的員工，鼓勵員工維持良好表現，累計年資而獲鐵飯碗。他憂慮，如國泰持續虧損，下一波裁員對象可能會針對資深員工開刀。

被問到會否簽署新合約？他反問「有得揀咩？」，批評國泰今次的解僱方案絕非善待員工，「完全唔係肥雞餐，係雞骨咋」，加上全球航空公司都相繼裁員和結業，預計求職十分艱難，相信絕大部份機師都會焗簽新約。

代表機師的香港航空機組人員協會秘書長Chris Beebe表示，對國泰裁員決定感到失望，批評資方至今亦未曾諮詢工會意見，希望未來與國泰管理層會面，討論方案如何實施。

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