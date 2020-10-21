SOGO感謝祭︱逾百人排隊等掃貨未及往年墟冚 經濟轉差市民減預算

崇光百貨今日起至下月29日分3個階段舉行「SOGO 35周年賞」感謝祭，多款產品大減價，不少名牌產品限量低至半價起，吸引逾百名市民及代購人士一早在銅鑼灣分店門外排隊等入場掃貨。因應防疫，崇光安排市民在一個入口入場，以便量體溫。早上場內未見擠擁，超市及其他樓層人流均算疏落，不及往年墟冚，個別大減價的品牌有人龍，部份顧客更可在場內執篋，未如以往般被驅趕。

朱小姐今早9時15分到場，她稱是為了買衫而來，直言以往在百貨公司減價買家品等可以花費上萬元，不過今年因為經濟轉差，整體購物花費也有減少，今日則會視乎折扣再決定預算。

從事醫療行業的楊先生因放一星期假，坦言因無事做故今早9時許就到銅鑼灣崇光排隊，他指僅來逛街，沒有購物目標，並透露因為有人工加，故未有因外面經濟環境轉差而設購物預算。

待業的唐小姐則首次來排隊掃貨，她指是朋友介紹才來，自己未有預算購物。

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