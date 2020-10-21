延任議會︱建制再攬人事編制正副主席 民主派高呼「釋放12港人」

建制派上周獨攬立法會16個事務委員會主席職位後，立法會人事編制委員會今早進行正、副主席選舉，其間主持會議的民建聯周浩鼎無視民主派議員反對，自行將主席選舉提名時間限於10分鐘，最終新民黨葉劉淑儀在建制派支持下，擊敗梁繼昌、民主黨林卓廷和涂謹申當選主席。葉劉當選後隨即進行副主席選舉，並在5分鐘內即結束提名過程，最終旅遊界姚思榮在建制派支持下，擊敗一眾民主派議員當選。

多名民主派議員在只有4人參選的主席選舉期間，在選票選擇「12號」候選人，並在秘書處唱票讀出「12號」時，高喊「釋放12港人」口號。秘書處聞言後，即改以「廢票」稱呼選擇12號的選票。

其後選舉副主席時，由於民主派共提名11人參選，令候選人人數達到12人，結果秘書處唱票時被迫要多次讀出「12號」，民主派亦隨即高喊「釋放12港人」口號抗議。

民主派提名期間，不忘挖苦和狠批建制派議員，獲提名參選主席的公民黨楊岳橋明寸被指在立法會「私通」前特首梁振英的周浩鼎：「我唔私通人，所以我唔接受（提名）」。

林卓廷也批評獲建制派提名參選的姚思榮，早前曾和議由何君堯提出、抹黑他去年7.21帶領巿民到元朗參與非法集會的譴責動議，所以是「良知有問題」，認為任何議員都較姚思榮適合出任副主席。多名民主派選舉期間又多次以要向經常參選特首的葉劉「學嘢」為由接受提名，民主黨許智峯發言時說：「我唔明點解跟妳（葉劉）學嘢，跟妳都係食葡萄嘅啫！」葉劉聞言後則回應說：「跟我學到好多嘢，我唔會僭建㗎！」

梁美芬提名工務小組參選人甩轆

立法會其後進行工務小組委員會正、副主席選舉，經民聯梁美芬提名一開始即「甩轆」，提名為免民主派「拉布」而表明不競逐主席的盧偉國參選主席，並在說出盧名字後才如夢初醒說：「er...er...er...唔係...係（提名）謝偉銓議員」，民主派隨即訕笑，民主黨林卓廷質疑：「一句話對白妳（梁美芬）都講唔掂？」，並指梁「可能泄露咗天機」，問盧偉國：「係咪（中聯辦）個劇本改咗你唔知啊？無理由佢（梁）一句對白都記唔熟就嚟開會㗎！」最終謝偉銓在建制派支持下擊敗民主派當選主席。

謝偉銓主持副主席選舉時，建制派疑再度「甩轆」，一度沒有人提名，要在謝追問「有無人提名？」下石禮謙始提名黨友盧偉國參選，盧最終也在建制派支持下擊敗民主派當選副主席。

立法會委員會已選出的正副主席

人事編制：主席新民黨葉劉淑儀、副主席旅遊界姚思榮

工務小組：主席建測園界謝偉銓、副主席經民聯盧偉國

司法及法律：主席民建聯張國鈞

工商：主席自由黨鍾國斌

政制：主席民建聯周浩鼎

發展：主席經民聯盧偉國

經濟：主席經民聯張華峰

教育：主席經民聯梁美芬

環境：主席民建聯鄭泳舜

財經：主席經民林健鋒

食物安全及環境衞生：民建聯何俊賢

衞生：主席民建聯葛珮帆、副主席經民聯石禮謙

民政：主席民建聯梁志祥

房屋：主席自由黨張宇人

人力：主席工聯會陸頌雄

公務員及資助機構員工：主席工聯會郭偉強

保安：主席民建聯陳克勤

交通：主席自由黨易志明

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