兩岸專題：美朝野皆抗華　中共「未選先輸 」

美國「皮尤研究中心」（Pew Research Center）的最新跨國民調顯示，許多已發展國家對中國觀感在近年越趨負面，在武漢肺炎疫情下更加明顯，創下歷史新高，部份國家比例甚至高於75%。其中，美國人對中國的不滿，亦由2011年的36%暴增至今年的73%。

戰狼上身 惹全球高度厭中

「厭中」情緒藉疫情迅速在全美蔓延，即使在精英階層亦不例外。媒體早已指出，美國國會與民間智庫存在所謂對華強硬的「華盛頓共識」（Washington Consensus）。對此，資深中國通、76歲的加州大學河濱分校教授林培瑞（Perry Link） ，以中文回覆本報的電郵中寫道：「近五年來， 美國社會各個領域對中共的了解和態度有明顯改變。 許多人看穿了共產黨的『一切為自己』和『不擇手段』的本質。從政界到商界、學界到媒體，基本上走到了一種新的共同認識。不像以前那麼天真。」

約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽亦有相似看法。他透過視像對本報表示，華府對中國強硬的共識其實相當堅實和明顯，目前美國的政界、外交，甚至軍情系統，莫不對中國充滿敵意和好鬥的表現感到不滿，甚至商界也在游說，要求華府加大對北京在經貿等議題上施壓的力度。

全球疫情蔓延，爭取連任的美國總統特朗普，打擊中國政策不斷升級，更在經貿、高科技、南海、台灣、香港等問題上，與中國全面交鋒。然而，特朗普處理武漢肺炎疫情不當，嚴重打擊他的選情。美國最新民調顯示，特朗普的支持度大幅落後對手拜登8至10個百分點。外界開始關注，一旦「友中」的拜登上台，美國對華的「極限施壓」是否會收韁。

對此，孔誥烽卻說：「𠵱家甚至歐洲，以及加拿大等國家，都趨向呢個（對華強硬）共識。𠵱家已經好難話一個總統選舉結果，影響到整個大局。」

曾被中國外交學院列為「首席中國通」的74歲藍普頓（David Lampton），回覆本報電郵中指出，若拜登上台，對華政策上會比特朗普更願意交由專家主導，以及以事實作判斷，不會再那麼難以觸摸，同時還會更樂於與盟友有商有量、共同進退，但始終無法避免受到特朗普執政以來對華存在的很多不滿所左右。

拜登擬走軟弱政策舊路

林培瑞則估計，一旦拜登上台，「多半兒可能會走回頭路。」拜登曾是前總統奧巴馬的副手，林培瑞所指的「走回頭路」，亦即是奧巴馬時代對華所謂既有合作又存在競爭的政策。

77歲的哥倫比亞大學政治系教授黎安友（Andrew Nathan）則表示，拜登的顧問團隊有着強烈的信念，就是對華政策需要先由美國內政開始，就是美國需要先處理好自己的問題，再次在經濟與政治上強大起來作為全球典範，才足以對付中國。

不過，外媒對奧巴馬在任八年的對華政策評價普遍負面，甚至認為他軟弱無能。他當年提倡《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）、動用亞太盟邦等一切可用資源「圍堵」中國，但最後還是失敗收場。2013年距離奧巴馬卸任還有三年，皮尤研究中心的調查已發現，超過半數的美國人不認同總統奧巴馬的中國政策，其中一個主因是未能應對中國的崛起。

至於美國對華的長遠戰略目標，究竟想要一個怎樣的中國呢？不時在彭博社（Bloomberg）專欄評論中國事務的年輕學者布蘭德斯（Hal Brands）表示，到目前為止，美國對華政策仍沒有制訂出預期的終極目標。孔誥烽則相信，美國的主流意見並非尋求推翻中共政權或要打殘中國，只要中國在國際多邊秩序中做一個守法者，願意跟從既有的遊戲規則及尊重國際協議，「相信好多美國商界、政界中人都會收貨」。