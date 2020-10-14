武漢肺炎︱HOKLAS涵蓋職員技術 私隱處理 醫務化驗師：最基本認證

「HOKLAS」全稱香港實驗所認可計劃，由香港認可處發出。計劃包含多個範疇，包括食品檢測、中藥檢測、化學測試、建築材料測試及醫務化驗等。身兼註冊醫務化驗師的醫管局員工陣線理事梁啟維指，HOKLAS可說是醫務化驗所最基本認證，由第三方人士作評估，確保檢測前確認檢測者身份、檢測人員技術，以至保障病人私隱等方面均達一定標準。

梁續指，第三方人士亦會每年或每兩年，定期到已獲認證機構覆檢，以確保各項目仍然符合標準。梁補充指，除HOKLAS外，現時有不少外國認證亦與HOKLAS作互認，同樣亦由第三方認證各項目。

至於天資基因檢測中心亦在網站指公司為「香港註冊化驗所」，稱公司已根據《輔助醫療業條例》，從事醫務化驗業務的企業之其中一名董事是醫務化驗師（MLT1）就醫務化驗專業獲註冊，「符合法例對醫務化驗師的法定要求」。

梁啟維指，成為香港註冊化驗所的門檻，比取得HOKLAS為低。要成為香港註冊化驗所，只需一名董事獲第一部份化驗師資格；而成為第一部份化驗師，只需三年認可工作經驗。梁又指，由於董事非前線技術人員，「對我嚟講，呢個董事嘅角色實際上令唔到間化驗所可以做得更加好、做得準確」。

豁免醫務化驗師須經醫生轉介

現時作武漢肺炎檢測，已被豁免經醫生轉介的要求。記者以顧客身份到駿嶺生物科技查詢時，職員亦指不用醫生轉介，可直接在網上預約檢測。雖然最後職員「補飛」稱「都係有醫生轉介好啲」，但其網站亦無列明預約檢測需醫生轉介，只稱在網上訂購測試後，公司便會將測試套裝送至檢驗者家中，預約收回套裝後便可待驗測結果。梁指，「需唔需要做呢啲test，衡量嗰個人正正係醫生」，若豁免經醫生轉介，最終只會枉費公共資源，以高昂價格尋找少數陽性患者。

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