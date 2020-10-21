翠雅山房闢作隔離營 工程師堵路示威被控 今撤控改守行為

今年2月食物及衞生局徵用美孚饒宗頤文化館翠雅山房作武漢肺炎隔離營，遭過千名美孚街坊遊行反對，有人以雜物堵路，警方事後以在公眾地方造成阻礙罪拘控四人，其中兩人另於被捕時涉打到警員臉部，被控襲警罪。案件今於九龍城法院再訊時，控方同意對其中被控堵路的工程師撤控，改以簽保守行為方式處理。裁判官張天雁下令該工程師自簽800元、守行為一年，其間不得干犯同類型罪行。

案中四人依次為婚禮顧問陳惠欣（31歲）、文員陳曉陽（24歲）、工程師陳家希（25歲）及中五生李佳俊（18歲），四人均被控一項在公眾地方造成阻礙罪，指他們於今年2月2日在荔枝角道近美孚巴士站與其他不知名的人聚集在一起，因而可直接造成或可導致公眾地方或交通受損或遭受阻礙。

次被告及第四被告另被控一項襲警罪，兩人分別被控於同日同地襲擊執行職責的警司70637及警員15399。

第三被告陳家希今承認案情，指案發當日有「暴動者」於美孚區出現，抗議政府徵用附近旅館作新冠肺炎抗疫中心。有便衣警員在荔枝角道馬路喬裝成旁觀者，其間看見第三被告連同他人衝出馬路，又扔垃圾袋於路上。

另有巴士司機目擊另一名示威者於巴士擋風玻璃上噴漆。警員隨即現身喝止，四名被告見狀逃走，最終首三名被告遭制服拘捕，過程被閉路電視拍下。

首被告代表律師要求押後案件至12月9日，以待索取文件及與律政司商討以其他方式處理。次被告及第四被告則否認控罪，案件定於明年2月10日開審，審訊為期兩天。所有被告獲准繼續保釋。

【案件編號：KCCC1687/20】

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