香港藝術館首與意大利烏菲兹美術館合作 展出文藝復興畫家波提切利畫作

武漢肺炎疫情令全球禁足不能旅遊，不過，古意大利即將「登陸」香港。適逢中意建交50周年，香港藝術館首度與國際知名的意大利烏菲兹美術館合作，合辦「波提切利與他的非凡時空—烏菲茲美術館珍藏展」，展出著名文藝復興畫家桑德羅・波提切利（Sandro Botticelli）之畫作。

波提切利是歐洲文藝復興早期、佛羅倫斯畫派的最後一位藝術家，從小就熱愛繪畫，亦曾做金銀藝匠學徒，令其掃描畫功非常紮實，也是意大利肖像畫的先驅者。他的作品善於表現人物的性格特徵、線條，色彩亦較明亮，被譽為最具個人風格的藝術家之一。

香港藝術館重開近一年，正值中國與意大利建交50周年，藝術館將於周五（23日）起舉辦「波提切利與他的非凡時空—烏菲茲美術館珍藏展」，從意大利烏菲兹美術館借出42件館藏，展示波提切利早期文藝復興時期的作品，以及當中「新柏拉圖主義」以人為本的靈魂。除了有波提切利作品，亦有其他同期畫家，如菲利普‧利皮（Fra' Filippo Lippi）的作品。

展覽分為6個展區，包括「劃時代人物」、「聖母與聖嬰」、「聖人與聖徒」、「聖經故事」、「傳頌凡俗美德」以及「肖像畫」，作品充滿宗教色彩。展覽重點之一為《三王朝聖》、又名《拉瑪的朝拜》，屬波提切利的成名作，是為新聖母大殿一座用來供奉東方三王的禮拜堂而繪製的供奉畫。作品中，波提切利使用大量金色，令作品更亮麗而備受讚譽，當中人物姿態亦相當多變。畫中人物除了聖母、聖嬰與聖若瑟，波提切利更加入自畫像。

另一個重點畫作，是名為《一位年輕女士的肖像（西蒙內塔•韋斯普奇）》的肖像畫。畫中一名美少女穿著棕色裙子，束起頭髮並側身看風景，相傳她是波提切利的意中人。波提切利在描繪人物時筆觸相當細膩，衣服的摺痕亦畫得十分清晰。側寫則是為了讓觀眾專注留意畫中人物的服飾和輪廓，避免受人物的面部表情所影響。

展覽將於本周五開幕，惟政府日前宣佈，4人限聚令延至本月29日。香港藝術館館長（學習及國際項目）胡佩珊指，館方會實施人流管制，「會去到個展覽廳capacity（容納人數）大約一半，盡量喺安全情況下入多啲觀眾」。她續指，因難以估計疫情變化，因此未有評估預計入場人數。假如第四波疫情大規模爆發，將會依從政府指引或疫情情況，決定是否需要延期或取消展覽。

【波提切利與他的非凡時空 ─ 烏菲茲美術館珍藏展】

日期：2020年10月23日至2021年2月24日

地點：香港藝術館2樓專題廳

時間：早上10時至下午6時（周一至周三、周五）

早上10時至下午7時（周六至日、公眾假期）

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