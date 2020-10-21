武漢肺炎︱政府研機場設半小時快速測試化驗室 市民檢測呈陰性方可上機

香港與新加坡達成雙邊旅遊氣泡原則性協議，希望未來數周可成行。據悉，政府正研究在機場設立化驗室，並正試驗一種聲稱可半小時內有結果的快速測試方法，將先以旅遊氣泡作試驗，若在機場進行快速測試的做法可行，長遠希望將來可在外遊市民買機票時統一安排，再提早到機場做檢測，結果呈陰性才可上機；抵港旅客也可透過該化驗室縮短檢測時間。

政府早前公佈與新加坡達成旅遊氣泡的原則性協議，也提及希望在機場設立化驗所或檢測點，縮短檢測時間。據悉，政府正研究將化驗所設在機場，以達到快速測試及短時間內有結果的目的；目前正試驗一種聲稱可半小時內有結果的快速測試方法，但最終是否採用，要視乎其敏感度及特異性。

據指，政府希望先以旅遊氣泡試驗在機場進行快速測試的做法是否可行；若做法可行，長遠旅客買機票時可統一安排，再提早到機場做檢測，省卻要市民要提早數天自行到私營市場做檢測，也是對市民影響最少；變相將來市民到機場時，除要經過入境及海關通道外，還要經過多一重衞生檢查。旅客的檢測結果呈陰性才可上機，若呈陽性則不能上機，「總好過去到當地先確診，被送入醫院」。若此方法可行，長遠或可應用於所有旅客。

對於新加坡來港的旅客，也是對等安排，即上機來港前要有陰性檢測證明，抵港後也可透過機場的化驗室進行快速測試，縮短現時檢測的時間；也可令旅遊氣泡的旅客與普通旅客分開處理。

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，目前市場有一種抗原測試，約半小時有結果，是透過檢測血液內的病毒量，但因沒有「擴增」病毒基因過程，故敏感度較傳統的「逆轉錄聚合酶鏈反應」（RT-PCR） 低。若病人的病毒量低，抗原測試未必能檢測到，可能會有走漏個案。逆轉錄聚合酶鏈反應是現時政府及公立醫院使用檢測方法，敏感度較高，需兩至三小時，可一次過做96個樣本。而另一種新型Gene Xpert快速病毒基因測試，約需45分鐘 ，每份試劑約600元，有公立醫院急症室已引入，但不能一機同時檢測大量樣本。

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