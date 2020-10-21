襲付國豪案　控方：集結變暴動

【本報訊】自稱《環球時報》記者的內地人付國豪去年8月在機場遭示威者圍堵、綑綁及毆傷。事後有四名在場人士被控暴動、傷人與非法禁錮等八罪，案件昨開審。控方指付被在場人士質疑是假記者或公安等，及後被綁索帶，現場暴力升級，並由非法集結演變成暴動。付國豪稍後將作供。

青年認揮美國旗施襲

涉案四名被告，其中三人賴雲龍（20歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及畢慧芬（24歲）被控暴動，他們另被控非法及惡意傷害付國豪，畢同時和測量師黃逸豪（29歲）被控非法禁錮付，黃亦被控非法集結。四人不認罪。

控方開案指去年8月13日晚上約11時許，付國豪在離境大樓被黑衣蒙面男拍了一下，繼而遭包圍，在場群眾質疑付是假記者、間諜及公安等，懷疑他隱瞞身份。庭上亦透露，控方稱付其後被綁上索帶，現場演變成暴動。控方播片，無綫直播顯示現場有人大叫：「綁住佢！索帶！」東網直播則顯示付被人拳毆及以頭盔敲頭，亦被雷射筆照臉。控方指片段中一名佩戴紅黑色手帶、鼻骨較高、右邊髮鬢較濃密、瀏海較長和飄逸，站在付身旁的人，就是黃。法官李慶年質疑控方用「飄逸」形容他人頭髮較抽象，像「拍洗頭水廣告」。

控方指控黃在付被綁之前，走進包圍付的人群，並從他人手上接過索帶，及後站在付身旁並觸碰他，參與非法集結。有關其他三名被告涉及的指控和角色，控方將今日交代。

賴雲龍另承認普通襲擊及阻礙公職人員兩罪，指付被救護隊目用擔架床抬走時，賴以美國國旗旗杆數度襲擊付，隊目要擋開賴致工作受阻約20秒。

何家樂另承認的在公眾地方管有攻擊性武器罪，12日後凌晨，他在元朗洪儒路與洪基路交界被警方拘捕，座駕被搜出約520粒彈珠連彈射器、兩支雷射筆、摺刀及伸縮棍等物品。何警誡下稱不記得案發時在哪裏、曾否到機場及是否認識付。聆訊今續。

案件編號：DCCC812/19