【本報訊】林鄭政府以本港疫情漸趨平穩為由，宣佈本周五起放寬本地遊旅行團人數上限至30人，及婚禮和會議人數上限至50人等，但公眾遊行集會的人數卻不獲放寬，維持四人限聚令。食衞局局長陳肇始辯稱不希望有太多人聚集。有專家批評政府政策明顯不一致，民陣亦指當局互相矛盾，「點解30人去旅行就可以，但係四、五個人（喺）政府總部門口就要票控呢？」

特首林鄭月娥昨晨於行政會議前表示，疫情漸趨平穩，整體確診尤其本地個案下降中，可放寬婚禮及本地遊防疫限制。陳肇始在下午的記者會上公佈，行政會議通過容許舉辦不多於30人的本地旅行團，以及婚禮人數上限放寬至50人等，但四人限聚令及食肆防疫規定等維持不變。

醫生斥政策不一致易播毒

准旅行不准遊行，陳肇始辯稱，在新常態和現時疫情下，政府作出任何放寬、收緊都是做了很謹慎的風險評估。她指旅行團豁免不是無條件，而放寬防疫措施是有序和緩慢的，不是立刻將所有事物一起放寬，從公共衞生角度，當局評估了風險，只能有條件做到這個放寬。

她續稱，限聚令仍然維持在四人，是不希望有太多的人群聚集。本地遊旅行團的豁免是有序和風險可控的，亦有旅議會負責監控，這些要求會將整體的風險減到最低。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，政府將限聚令綑綁所有公共場所，但現時交通工具及商場等恢復人流，除非有高危活動，否則在室外實施四人限聚令實際意義不大。梁子超批評政府政策明顯不一致，旅行團有不同家庭混集，會共用設施及乘坐旅遊巴，有交叉感染風險。

岑子杰：充滿政治考慮

民陣召集人岑子杰批評政府安排互相矛盾，「點解30人去旅行就可以，但係四、五個在政府總部門口就要票控呢？」他質疑林鄭政府是基於政治考慮，不同專家提出不同防疫建議，但政府大多不理會，「專家講過戶外聚集應較室內寬鬆，偏偏食肆規管寬鬆過戶外聚集，林鄭抗疫充滿政治考慮」。

岑子杰指限聚令旨在打壓港人遊行發聲權利，「就算喺限聚人數進行小型抗議活動，都被票控」，他憂慮港人將無法回復以往遊行示威權利。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒亦批評，政府放寬本地遊及婚禮人數，卻不放寬四人限聚令是不合邏輯，「室內50人聚集及30人一齊旅行，都比四人聚集風險高，但政府唔放寬限聚令，係反智」。

郭家麒質疑政府藉限聚令作為打壓示威工具，並非防疫所需，他要求政府將限聚令放寬至30人，與本地旅行團人數看齊。

香港旅遊業革新總工會主席林基源則憂慮，放寬本地團人數會引發第四波疫情，「始終都係人群聚集」。對於政府維持四人限聚，但又批准30人本地遊的抗疫政策感到奇怪。