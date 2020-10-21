訛稱黃子華棟篤笑門票內部認購騙財16萬 青年稱為圓音樂夢犯案

19歲無業青年前年透過社交平台，訛稱發售黃子華棟篤笑告別作內部認購門票，結果29人受騙，涉款逾16萬元，受害者包括青年的朋友、同事及中學社工助理，部份事主更介紹朋友購買，連累友人同受騙。涉案青年被控詐騙罪，案件原定本周於區域法院開審，但青年今突然認罪，求情謂自幼家貧，但懷有音樂夢，犯案是為了賺錢購買音樂器材。不過，案情卻披露被告承認將涉款花在吃喝玩樂及日常消費。法官將於下午判刑。

現時22歲的被告麥卓賢，今早承認於前年3月31日至6月11日期間犯案。辯方求情時透露，被告出身基層家庭，父母原本經營餐廳，但2003年因沙士疫情影響而倒閉。

辯方指，被告父親患有直腸癌，任職保險經紀的母親是家中經濟支柱。被告為了減輕母親負擔，遂於中六輟學求職，但因學歷低，只能從事侍應、接待員、保險經紀等工作，失業前月薪僅得6,000元，連應付自己開支也不夠。不過，被告喜歡音樂，只因經濟問題而發展有限，才會愚蠢犯案，擬將騙款用來購買音樂器材。

辯方續指，案中不少受害者均是被告在街頭賣唱時認識的人。雖然被告違反誠信，但並沒有像其他網上騙案一樣，在網絡世界隱藏身份。辯方呈交多封求情信，分別由被告、被告父母、朋友及社工撰寫，當中社工承諾日後會協助被告求職。

案情指，大部份受害人均直接認識被告，經fb或Line等社交網體向被告買票；亦有受害人是經親友介紹，聞說被告有內部認購途經，繼而向他買票。他們按照被告指示，將款項存入一個銀行戶口，但事後沒收到門票或退款，遂報警求助。

被告於前年7月在香港國際機場被捕，在警誡錄影會面中承認知道很多人無法購得有關門票，故在fb、Line及WhatsApp貼文，訛稱自己有渠道獲取內部認購門票。他共騙取了逾16萬元款項，並全數花費在娛樂、飲食、貨品及日常消費上。

【案件編號：DCCC764/19】

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