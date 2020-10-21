東鐵新訊號系統煞停啟用 陳帆指港鐵從未報告出問題

東鐵綫新訊號系統屢次出現問題，更暫緩原定9月啟用新訊號系統及改用新列車的計劃。運輸及房屋局局長陳帆今日（21日）回應立法會議員質詢時多次重申，所有測試未有出現入錯站情況，港鐵亦從未報告有關問題。至於東鐵過海段通車日期，陳表示現時未能預計有否受影響或有多大影響，只能在找出事情始末後，將延誤情況減至最低。

陳帆表示，東鐵新訊號系統於測試期間需收集較多行車數據以作分析之用，港鐵及軟件承辦商具備相關技術及測試經驗，機電署一直以風險為本方式對系統更換事宜作嚴謹審批，並按測試紀錄、港鐵提交的風險評估報告、獨立安全評估專家意見等作審核及評估，確保系統符合相關歐盟標準；而港鐵9月已成立調查委員會，預計3個內完成調查，政府首要目標為查明始末及責成港鐵公司落實解決方案，若發現違反法例情況將嚴肅跟進。

立法會議員田北辰則指，相信港鐵工程部於測試期間已知悉軟件商西門子無法處理前一班列車的海量資料，以通知下一班列車更改方向，導致出現入錯站情況，批評政府及港鐵從無就此交代，程序欠透明，又要求盡快成立鐵路拓展署。陳帆回應指，事件正調查當中，不評論田的說法，惟保證會深入調查及嚴肅跟進，又指政府目標為及早成立鐵路署。

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