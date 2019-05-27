中大女生獲德國難民資格 港府「強烈反對」 張建宗聲稱不存在政治迫害

流亡海外港人發起的「避風驛」組織早前透露，一名被警方以暴動罪拘捕、於去年11月離港的22歲中大女生，獲德國發出為期3年的難民資格。政務司司長張建宗今日會見德國駐港總領事，表達強烈反對德國「假借不同名義收留罪犯」，聲稱香港並不存在政治迫害，要求外國政府「停止干預屬中華人民共和國內政的香港事務」。

相關新聞：中大女生獲批難民庇護 德國駐港領事館拒評論：正索取更多訊息

特區政府發言人晚上發稿，表示若該名女生獲德國提供難民身份的報道屬實，特區政府表示強烈反對，政務司司長張建宗與保安局局長李家超已於今日下午與德國駐港總領事Dieter Lamlé在政府總部會面，張在會上表達特區政府「強烈反對任何司法管轄區假借不同名義收留罪犯」，認為這會向「罪犯」發出「極度錯誤訊息」，令他們以為不須負上刑責。

促外國政府停止干預屬中共內政的香港事務

張建宗在會面中稱《基本法》確保香港巿民享有廣泛權利和自由，香港的法治精神和獨立的司法制度亦一向得到國際社會的高度評價和認同，《香港人權法案》也為任何受刑事控告者充足的保障，聲稱任何檢控均基於涉案者的行為，不會基於涉案者的政治理念或背景，更指「香港並不存在政治迫害」。

張建宗認為，德國當局應充份考慮上述因素來處理難民身份申請，對德國當局若「未有對事實進行基本評估」表示失望。張更指，外國政府應「停止干預屬中華人民共和國內政的香港事務」，要求德國駐港總領事向德國有關當局轉達特區政府的立場。

該名獲德國批出難民庇護的22歲女生早前接受《蘋果》專訪時表示，香港司法制度敗壞，她恐怕不會獲公正審訊，甚至可能被「送中」，正是她逃港離心力。她又稱，在面試時主要向難民局官員陳述香港政治狀況及司法制度問題，相信德政府理解中共、國安法等對香港威脅，進一步發展「救生艇」計劃，保護香港抗爭者。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！