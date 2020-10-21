辯方反對憑耳珠黑點認陳浩天

【襲警案】【本報訊】前香港民族黨召集人陳浩天（圖）被指去年「光復上水」遊行時拍打警員頭盔，案件昨續審，辯方表明爭議身份辯認問題，控方則傳召一名法證化驗師，望證明新聞片段中的人物就是陳浩天，化驗師指兩人右耳上方均有一粒黑點，位置亦相似。但辯方稱黑點不如指紋般獨特，反對法庭依賴作生物特徵，從而將犯案人與被告扣上關連，要求剔除此部份結論。裁判官最終接納專家的證供。

質疑欠獨特性

陳浩天（30歲）被控去年7月13⽇在上⽔參與非法集結，並襲擊警署警長陳國深。政府化驗師陶志恆博士作供指，警方去年將案發新聞片段、被告的其他影片、被捕後硬照，及一副眼鏡證物給他對比。分析結果顯示片中的目標人物所戴的眼鏡可能是證物眼鏡，但亦不排除是同款眼鏡；片段中的目標人物耳珠上方的黑點，與被告耳珠上黑點位置相似。

辯方質疑，公認可作辨認的人體特徵如指模具獨特性，但陶不能說出該「黑點」是痣、癦還是胎印。陶同意，但強調他只是比對異同、讓法庭判決。辯方問陶是否認為片中目標人士就是被告，陶稱沒探究兩者的關連。

裁判官王詩麗裁定接納專家證人的證供，並裁定案件表證成立。陳浩天選擇不作供，亦不傳召證人，案件明日結案陳詞。

案件編號：WKCC1750/20