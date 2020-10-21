李偲嫣涉違限聚令向鄧炳強獻花 警交投訴課跟進

警務處處長鄧炳強上月29日出席油尖旺區議會，數十名撐警市民，包括正義聯盟主席李偲嫣到場聲援，當時限聚令仍然生效，但警方並未票控任何在場人士，李偲嫣更向鄧炳強獻花。事件惹起民主派不滿，警方回覆公民黨油尖旺區議會副主席余德寶時指，鄧炳強已根據《公務員條例》就鮮花物品申報利益；至於李涉違限聚令，警方則說事件已交警察投訴課跟進。

余德寶日前去信鄧炳強，要求他交代李偲嫣及一眾撐警團體成員在油尖旺區議會外向他送花，有否違反限聚令和口罩令，質疑在場警員沒有檢控違法的撐警人士，並要求鄧炳強交代接受花朵有否違反《防止賄賂條例》，及有否作出申報。

警方昨日回信指，當局一直致力維持公共安全及公共秩序，並一向尊重香港居民依法享有的自由及權利，包括言論、表達意見及結社自由等。

信中指，因應疫情，警方積極配合政府各項防疫工作，協助執行限聚令和口罩令，並提醒市民配合規例要求，警方會先口頭勸喻，若干犯者故意漠視執法人員發出的警告，人員便會採取適當的執法行動，而相關事宜已交由投訴警察課跟進。

至於鄧接受市民送贈花束一事，已經按《公務員以公職身分獲得的利益/款待及部門獲贈惠及員工的禮物和捐贈》的要求作出申報。

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