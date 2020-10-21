國泰大裁員︱嘆國泰染紅告別大時代 工會前主席：整個香港都過咗

受武漢肺炎疫情重創的國泰航空，今日公佈重組方案，首次大規模裁減空中服務員，對關笑華而言，沒半點意外，「國泰最叻就係趁火打劫」，更料乘機換血。她在國泰任職空姐36年，曾任「親善大使」，也做過「香煙女郎」，見證了國泰最輝煌的80、90年代，也領過軍與資方對簿公堂。

跟很多香港人一樣，關笑華曾以國泰感到自豪，「由頂峯跌到落谷底真係好可惜」，但下墮非因疫情而起，自去年以言入罪，染紅跪低，早已告別大時代，「我諗整個香港都過咗，唔單止國泰」，這名國泰工會前主席說來感慨。

記者 王家文

關笑華去年出版自傳《空姐長毛》回顧半生在國泰的歲月，記者笑說如果今年才出版應該會熱賣，至少讓千禧世代知道這家航空公司曾是香港品牌。1975年，她入職國泰當空姐，第一份正職，那時國泰只得波音707和三星兩種客機，主要飛東南亞，台灣、日本、南韓和星馬泰，長途機最遠才去到澳洲。

「嗰陣時飛澳洲係golden flight（黃金機），最正就係去珀斯。」今天香港飛珀斯不用8小時，當年沒直航，關笑華去足一星期，中途停印尼耶加達3日，津貼多，樂趣更多。有次她去到耶加達，外籍機師心血來潮，租架私人飛機去泗水玩一趟，瘋癲幾個晚上，再返回耶加達起程去珀斯，「嗰班機好好玩」。

她的年少輕狂正遇上香港經濟起飛的年代。國泰成立於戰後1946年，80年代起開拓多條國際航線，包括倫敦、多倫多以至歐洲多國。關笑華第一次飛倫敦是1982年，時值中英談判之初，吹起中國風，那幾年間，從倫敦飛往香港的航班上，公司規定每個客艙須安排一名空姐穿長衫迎接乘客登機，她都做過「親善大使」：「歡迎乘搭國泰航空前往香港」。

商務客艙也是80年代才引入。關笑華說，以前很多日本人來港經商，清一色男人，那時仍未禁煙，當客機起飛後，飲品未上，煙仔先行，「請佢哋食煙」，由年資最淺的兩名空姐負責。她亦做過「香煙女郎」，每程機開3包煙，薄荷、美國及英國品牌任君選擇，還送火柴，盒上是國泰標誌，「當係賣廣告」。但每次飛完日本她就頭痕，「落咗機，成頭成身都係煙味」。

跟她同期的空服員來自五湖四海，有菲律賓、泰國及台灣等，香港人只佔不足20%，「當時嚟講真係高尚職業」。她說，公司有不成文規定，身穿制服的空服員不能乘搭公共交通工具，的士除外，「可能覺得太過招搖，全套紅色制服，又要戴帽」。舊機場在啟德，國泰會派車在九龍接送員工到機場，住港島則搭船過海於尖沙嘴天星碼頭上車。

為方便上班，關笑華曾搬到九龍城嘉林邊道居住一段長時間，舊居仍在，人面全非。她仍記得昔日抬頭看見飛機穿越萬家燈火，「我就知道呢架機係國泰」，惟獨國泰機師，飛慣飛熟，才有這份膽量，「我好鍾意睇夜晚landing（降落），香港夜景仍然係全世界最靚」。她笑說，有次降落時望出窗外，看見家中室友在看電視。

新機場於1998年7月遷到赤鱲角，告別啟德，也告別了國泰的風光明媚。當年受亞洲金融風暴影響，國泰先裁減760名地勤，再計劃向空服員「開刀」。當時關笑華是國泰空中服務員工會主席，工會向公司提出1.97億元節流方案，大部份獲接納，雖沒裁員，但資方認為「瘦身」不足，首次向空服員推出自願離職計劃，亦即「肥雞餐」，最多獲賠償17個月糧。

2003年沙士疫潮期間，國泰實施無薪假，逾9成空服員參與。關笑華說，原本4周無薪假最終縮短1周，因為疫情過去，經濟復蘇得快，公司賺錢要緊，「拿拿臨叫人返工」；惟今次武漢肺炎疫情持續近1年，全球航空公司復飛無期，國泰不能獨善其身，「大家都要面對嘅事實」，加上工會議價能力越趨薄弱，「完全係被動、無助」。

關笑華首次涉足工運是1993年，當時國泰不斷擴充業務，但人手不足，空服員要長期加班，資方更無理解僱3名空姐，終觸發長達17日大罷工。自此她加入工會做執委，1997年當上主席，多次與國泰對簿公堂，其中2005年控告國泰違約獲判勝訴，為受影響員工追討約3.5億元假期津貼賠償。

今年64歲的關笑華在國泰當空姐36年，2011年退休。曾見證過多條新航班起飛，她坦言，國泰擴充得越快，越失去人情味，自大罷工後，「所有嘢都已經改變晒」，勞資不再一家親，沒有互信，「一個員工只係一個number（號碼），已經冇晒identity（身份）」。

她說，去年時任港龍空勤人員協會主席施安娜被無理解僱，多名員工更遭以言入罪，公司籠罩白色恐怖，反映國泰早已染紅，向北京跪低。她估計，國泰會趁今次裁員乘機換血，「國泰最叻係趁火打劫」，故工會更要團結會員力量，迫使政府介入，否則打擊沉重，「如果唔團結，更加冇可能成功」。

國泰的電視廣告曾經有這樣一句旁白：「國泰係香港嘅航空公司」，那是關笑華最感自豪的80年代，「國泰名副其實係香港嘅airline（航空公司），由頂峯跌到落谷底真係好可惜，亦好可怕」。她說，昔日搭飛機非富則貴，今天卻普通不過，「空姐呢個行業亦冇以前咁矜貴，都係一份工啫」；時移世易，或許風光不再，「我諗整個香港都過咗，唔單止國泰」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！