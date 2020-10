港版國安法︱民主黨與英自民黨談BNO平權 對通過感樂觀 倡協助年輕抗爭者

國安法實行後,移民到不同國家尋找「後路」一直是港人關注的議題。而德國批出難民庇護予年輕女抗爭者後,大眾再度關注全球對港人、尤其是年輕抗爭者的保護政策。民主黨今與英國自由民主黨(Liberal Democrats)外交事務發言人Layla Moran進行視像會議,討論「救生艇」等對港政策,席間Layla多次重申,港人的問題為英國大眾高度關注的議題,更透露對BNO平權法案(Hong Kong Bill)獲跨黨派的一致支持,對法案獲通過非常樂觀,表示在國會需處理不同議案的情況下,最大的障礙僅為時間。

Layla指,他們對中共一連串違反人權的行為感到心寒,認為關注香港、蒙古等地發生的事情是英國及世界的責任。她指自己留意到為自由奮鬥的香港年輕人,大多都不符合BNO的申請資格。經過12港青的事件後,更讓他們意識到,任何支持民主的人,都值得英國的保護,故提出應擴大BNO所惠及的範圍。

目前要獲取留英Visa簽照變得非常困難,Layla批評有關做法是不公平的,強調BNO並非富人的遊戲,指正爭取可減低留英的資產要求,將留英的選擇開放給所有人,強調所有人身安全需要受保護的人應知道,他們可依賴英國能確保他們的安全。她同時表示,政治罪犯正是最應該被保護的一群,將在國會提出協助抗爭而身負罪名的年輕人的方法,雖然政府對此未有明確的說法,但她對有關安排獲接納相當樂觀及有信心。

不因對華貿易包容違反人權行為 英國大眾高度關注港議題

Layla在席間強調,他們以堅定的態度反對一切踐踏人權的行為,且不會因為任何原因而屈服。她直指在疫症橫行下,對外貿易非常重要,但不會因為對華貿易而包容任何違反人權的行為,指若因經濟效益而對中共違反人權的種種行徑視而不見,是在犧牲英國核心的民主基石,直言民主的價值大於任何貿易可能帶來的經濟收入。(human rights matters , the international rule of law matters, yes we want to trade with you, but it’s not one or the other, it has to be both, otherwise we sacrifice the very basis and values on which our democracy is founded, and actually that is worth more than any money that any trade could have been.)

對於有人擔憂在英國經濟低迷的情況下,移居當地的港人將不受歡迎,Layla回應指,英國人對香港情況的關注,遠超對脫歐、疫情等議題的關注。Friends of Hong Kong 等港人團體亦表示,將全力協助所有移民的港人融入英國。

