張健華非禮視障女學生囚33個月 法庭再次拒絕受理上訴

殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華三年前再度陷入性侵醜聞，被控於30年前在特殊學校非禮視障女學生，去年判監33個月。上訴庭早前拒絕受理上訴，惟張堅持再次申請，今日聆訊時重申女事主可能認錯人，更揚言原審裁決依賴案中10個巧合，推算指控屬實機率僅為1024分之1。惟上訴庭三名法官認為定罪穩妥，再次拒絕受理上訴。

上訴人張健華（58歲）早前被裁定五項非禮罪名成立。案發於1982至1986年，張任職學校活動助理期間，被指在學校圖書館、梯間、康樂室及烏溪沙青年新村淋浴間和泳池等地點，非禮視障女學生X。案發時X年齡介乎7至12歲。上訴庭早前以單一法官審理並拒絕受理上訴。張申請由三名法官再次處理。

聆訊由上訴庭副庭長楊振權、上訴庭法官彭偉昌及法官彭寶琴處理。張今質疑，事主X未能交代何時認識他，也未能描述犯人「健華哥哥」的五官、身材、聲線，審訊時亦沒有進行聲音認人，對他不利。張續指，當年學校社工調查非禮投訴時，與烏溪沙事件並不相干，校方也沒有處分他。

張又呈交補充理據，指原審法官的裁決結合多項巧合，例如圖書館和康樂室案發時碰巧無人、事主不欲張揚故沒有投訴等等，推算定罪機率應該只有1024分之1。

不過楊振權和彭偉昌指出，事隔多年，X未能回憶某些細節，不足為奇，重點始終是有否認錯人，而證據指張是校內「明星」，X又稱被非禮時曾與犯人「面貼面」等等，定罪實屬穩妥。

【案件編號：CACC184/19】

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