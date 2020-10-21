疫情致財困冀提早提取強積金應急 政府拒絕：長線投資應待至退休

受疫情影響，不少市民陷入財困，有聲音要求政府允許市民提早提取強積金應急。財經事務及庫務局局長許正宇今日（21日）回應立法會議員質詢時表示，強積金制度是專為退休生活而設的長期儲蓄計劃，若讓市民提早提取，將令累算權益減少，而強積金為長線投資，可不斷滾存增值，應盡量於退休才提取，若因個別經濟事件而提早提取，將失去增值機會。

許正宇稱，現時四百多萬個強積金賬戶中，累算權益在1萬元以下的佔約36%，多於1萬至5萬元則佔26%，多於5萬至10萬元佔12%，平均累算權益約為25萬元，總資產由今年3月底8,678億元增至8月底1萬多億元，當中3千多億元為淨投資回報，扣除收費及開支後的回報率為4.2%，高於同期通漲率1.2%。他又指已通過防疫抗疫基金、保就業等計劃協助市民。

對於投資組合包括近年股價大跌的滙豐控股股票，許回應指，相關投資涉約126億元，只佔整體強積金資產約1.45%，股價變動對強積金資產影響不大；而將強積金運用於置業需求亦非強積金原意，若需照顧市民退休生活開支以外的其他經濟需要，則需增加退休保障供款比率。許又承認，強積金已實行20年，有改善空間，包括應降低強積金收費及開支水平。

立法會議員謝偉俊提到，國泰今日大手裁員，本港失業率上升至6.5%，而11月後保就業計劃未知會否繼續，批評許只講強積金的制度及設計，漠視市民「畀返啲錢我哋自己使」的訴求；多名議員亦繼續追問當局會否考慮讓市民一次提取強積金應急，許只重申強積金為退休儲蓄安排，若因個別經濟事件而提取，其滾存效應將會中斷，強調應針對強積金行政費昂貴的核心問題。

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