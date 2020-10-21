奧巴馬推動　美重返亞太

中美全面交鋒，絕非一日寒美。有指，美國對華政策從忍讓、妥協與合作，轉變為強硬施壓、圍堵制衡與對抗的「範式轉移」（Paradigm Shift），其實早在2008年，奧巴馬上台後宣佈美國重返亞太時已開始醞釀。

孔誥烽分析指，以往美國的亞太政策都是以中國為重心，因而較為重用中國問題專家。曾有一段頗長時間，美國甚至將中國視為合作夥伴，在北韓發展核武及反恐等問題上，都將責任外判給中國。但自從中國對鄰近地區變得具侵略性，以及刻意破壞國際秩序後，這個以中國作為亞洲重心的外交戰略構想，從美國到歐洲，均備受質疑。

台灣成抗中燃燒彈

孔誥烽續稱，早在奧巴馬時代，歐美外交體系的專家已指出，亞洲政策不能夠一面倒向中國傾斜，有必要重新重視亞洲其他國家，如印度、日本、南韓等。而奧巴馬提出亞太再平衡戰略，甚至《跨太平洋夥伴關係協定》的構想，目的就是要加緊與中國以外的其他亞太國家發展多方面合作關係，以圍堵中國，從而迫使北京作出改變。

另一中國問題專家藍普頓亦指出，自奧巴馬時代開始，已有不少學者和專家，將中國問題放於地緣政治的框架下思考，亦即中國的崛起如何影響鄰國和周邊地區，以及對美國在經貿與安全方面，帶來甚麼的機遇與挑戰。然而，中國近年毫無忌憚地展示野心，美國在別無選擇下，惟有從整個印太地區的更廣寬角度考思抗衡中國的戰略，而台灣問題正成為對付北京的「燃燒彈」。